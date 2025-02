Droga in cameretta, giovane pusher già noto alle forze dell’ordine arrestato dai carabinieri

Genova. Dall’inizio dell’anno, nelle zone di Bolzaneto e Sampierdarena, è stato intensificato il controllo del territorio per contrastare lo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno aumentato la presenza di pattuglie e rafforzato il dialogo con i cittadini, invitandoli a segnalare eventuali situazioni sospette nei loro quartieri.

Proprio grazie a queste segnalazioni, i carabinieri della Stazione di Genova Bolzaneto hanno arrestato un 24enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni residenti avevano notato un via vai sospetto nei pressi della sua abitazione, spingendo i militari a effettuare una perquisizione.

Durante il controllo, nella sua camera da letto, sono stati trovati oltre mezzo chilo di hashish e più di 30 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, insieme a strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga. La vendita dello stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare più di 5.000 euro. Inoltre, il giovane aveva con sé 1.600 euro in contanti, ritenuti il ricavato dell’attività illecita.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Genova, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Marassi.