Donne e ricerca, Adi organizza l’evento “Il mondo che vogliamo”

Genova. “Il Mondo che Vogliamo”: un appello per un futuro inclusivo nella ricerca L’11 febbraio 2025, in occasione della X Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nelle STEM, ADI Genova, con il sostegno di ADI Nazionale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Università di Genova, presenta “Il Mondo che Vogliamo” .

L’evento si svolgerà presso la Aula M, in Via Balbi 4, Genova, dalle 9:00 alle 13:00, con accoglienza a partire dalle 8:45. Questo appuntamento non è solo un incontro, ma un invito a trasformare il consueto dibattito sul gender gap in una vera e propria azione di rinnovamento, capace di plasmare il futuro della ricerca in un contesto realmente inclusivo.

ADI, l’ Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, rappresenta e tutela i giovani ricercatori, impegnandosi per garantire condizioni di lavoro dignitose e pari opportunità in un sistema accademico troppo spesso caratterizzato da pratiche discriminatorie e ingiustizie.

Con “Il Mondo che Vogliamo” , l’associazione intende stimolare un dialogo costruttivo che superi le statistiche e le analisi convenzionali, invitando ogni partecipante a condividere le proprie “tre previsioni” per il futuro delle donne nelle STEM e del mondo della ricerca più in generale: una previsione quasi certa, una che richiede un impegno collettivo e una visione audace e ambiziosa.

La giornata si aprirà con i saluti iniziali di Davide Caron, Coordinatore di ADI Genova, e dei rappresentanti di ADI Nazionale, per poi passare alla lectio magistralis tenuta dalla Prof.ssa Adriana Albini, dell’IRCCS IEO di Milano, che esplorerà “Il Mondo che Vogliamo : Le STEM al tempo delle nostre figlie” , delineando le strategie implementabili per garantire un ambiente di ricerca più equo e stimolante.

Successivamente, una tavola rotonda dal titolo “Per colmare la lacuna” vedrà la partecipazione di relatrici e relatori di eccellenza: Monica Gori dell’IIT, Nicole Ticchi di She is a Scientist, Elisa Di Lorenzo CEO di Untold Games, e Alessandra Sciutti, ingegnera biomedica dell’IIT di Genova, che subentra a una precedente partecipazione e Irene De Biase, Vice-Segretaria Nazionale di ADI. Antonella Santuccione Chadha, neuroscienziata clinica e fondatrice della Women’s Brain Foundation, interverrà in modalità online.

Il tutto sarà moderato da Giulia Colombo, vice coordinatrice di ADI Genova, con un finale dedicato al confronto diretto attraverso sessioni di Q&A. “In un contesto in cui episodi controversi – dagli abusi sessuali segnalati presso la Facoltà di Architettura, all’incremento del 160% dello stipendio del Rettore di UniGe su indicazione governativa, al progressivo ed inesorabile aumento delle tasse di iscrizione – mettono in discussione la governance delle istituzioni accademiche anche a tutti i livelli. Il Mondo che Vogliamo si propone come una piattaforma di rinnovamento e di impegno civile. Abbiamo invitato i corpi politici e le istituzioni locali a partecipare attivamente e a contribuire con le loro previsioni, affinché insieme possiamo costruire un sistema accademico e di ricerca più giusto, inclusivo e innovativo”, dicono da Adi.