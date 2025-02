Donna imprigionata tra le fiamme di un incendio a Certosa: premiati i poliziotti che l’hanno salvata

Genova. Ci sono anche i due poliziotti che salvarono un’anziana imprigionata tra le fiamme della cucina di casa sua, in via Mansueto a Certosa tra gli agenti e i funzionari premiati ieri in Questura a Genova con gli encomi conferiti dalla Commissione Centrale per le Ricompense del Ministero dell’Interno ai dipendenti che si sono distinti in attività di servizio, negli scorsi anni.

L’incendio risale al 27 gennaio 2020. I poliziotti, arrivati sul luogo dell’incendio, dopo aver fatto allontanare i condomini, erano saliti al terzo piano del palazzo, completamente invaso dal fumo ed erano usciti a entrare nell’appartamento che aveva fortunatamente la porta socchiusa mentre sentivano le urla della donna. Nonostante la visibilità praticamente nulla l’avevano raggiunta in cucina, dove era esploso il forno a gas e portata in salvo. Ad essere premiato a Genova con un encomio è stato l’assistente capo coordinatore Sergio Malatesta, tuttora in forze a Genova mentre il collega Giovanni Di Giovanni ha ricevuto il premio nella sua attuale sede dove presta servizio.

Tra i premiati anche l’attuale vice dirigente della Digos Daniele Pasini per un’inchiesta della Dda genovese su un gruppo di sospetti jihadisti che si erano rivelati invece una banda specializzata nelle truffe informatiche. L’operazione aveva portato a maxi arresti. Premiato anche il capo della sezione omicidi della squadra mobile di Genova Federico Mastorci per un’operazione condotta quando era in servizio presso la questura di Asti.

In tutto ieri sono stati consegnati 2 encomi solenni e 24 encomi. Tra gli altri interventi a garanzia dell’incolumità dei cittadini si segnalano il soccorso ad un giovane in stato di alterazione psicofisica con intenti suicidiari, il salvataggio di un omicida che ha tentato di togliersi la vita dopo aver commesso il reato e la messa in sicurezza di un intero palazzo, dove un uomo, barricato nel suo appartamento con l’anziana madre aveva saturato l’aria di gas. In ambito di polizia giudiziaria, i premi hanno riguardato interventi in cui sono stati arrestati soggetti responsabili di reati quali: omicidi, anche tentati, tra cui una donna accusata di matricidio e infanticidio; estorsione ai danni di imprenditori, rapine in esercizi commerciali, aggravate dall’uso di armi e furti in abitazione anche ai danni di anziani. Non sono mancati arresti per contrasto al traffico di stupefacente anche internazionale, frodi assicurative e truffe on line. Nel Levante, è stata smantellata una violenta banda giovanile dedita a rapine, furti e aggressioni a danni di coetanei.

In dettaglio sono stati premiati con encomio solenne:

Il Sovrintendente Gianluca Debernardi, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’Assistente Antonio Coppola in servizio presso il Commissariato Foce.

Sono stati premiati con encomio:

il Vice Questore Daniele Pasini e l’Ispettore Capo Gianluca Mariotti in servizio presso la Digos, il Vice Questore Aggiunto Federico Mastorci , l’Ispettore Ivano Sbrissa e l’Assistente Capo Enrico Lico, l’Ispettore Alberto Langella l’Ispettore Pierpaolo Noli, l’Assistente Capo Coordinatore Emanuele Petroni, tutti in servizio presso la Squadra Mobile.

il Commissario Luigi Morgana e l’Agente Scelto Francesco Fiorica, in servizio presso il Commissariato Foce. L ’Ispettore Massimo Fallone, l’Ispettore Massimiliano Ghiglione, il Vice Ispettore Alessio Barone, l’Assistente Capo Coordinatore Sergio Malatesta, l’Assistente Gianmarco La Verde, tutti in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’Ispettore Michel Foglia e l’Assistente Capo Coordinatore Gin Falcone in servizio presso il Commissariato Chiavari. il Vice Ispettore Roberto Schiaffino, in servizio presso il Commissariato di Rapallo, il Sovrintendente Gabriele Altamore, in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto e l’Agente Matteo Francesco Pedrotti, in servizio presso il Commissariato Cornigliano.