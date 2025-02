Ai domiciliari, continua a spacciare da casa: 27enne finisce in carcere

Genova. Ai domiciliari, continuava a tenere droga in casa usando lo smartphone per accordarsi con i clienti. Alla fine l’uomo, un 27enne originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato ed è finito in carcere.

L’intervento delle volanti della questura è della notte tra mercoledì e giovedì. I poliziotti hanno deciso di fare un controllo a casa dell’uomo, in via Donaver, a San Fruttuoso, per verificare che fosse effettivamente a casa, ma il suo atteggiamento li ha spinti a entrare in casa.

Gli agenti hanno subito trovato in un posacenere un frammento di hashish, e approfondendo la perquisizione hanno scoperto 50 grammi in cristalli di ecstasy, circa 22 grammi di cocaina e altre dosi di hashish, oltre a materiale da confezionamento e un cellulare presumibilmente utilizzato per la sua attività delittuosa. È stato portato in carcere in attesa di convalida.