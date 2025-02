Disostruzione pediatrica e manovre salva vita, gli incontri formativi nel Municipio Media Valbisagno

Genova. “L’Ostruzione Pediatrica delle vie respiratorie è un evento acuto e importante, vissuto spesso drammaticamente non solo dal bambino, ma anche da chi al momento lo custodisce. Ancora oggi è stimato che questo evento rappresenti, in Italia, la seconda causa di decessi tra i bambini sotto i quattro anni. Chiunque abbia in cura un bambino dovrebbe avere nel proprio bagaglio formativo la conoscenza delle tecniche di Disostruzione Pediatrica, molto semplici da applicare, senza grosse difficoltà, se non quella emotiva del momento”.

A dirlo i soccorritori della Associazione Giovani Amici Uniti di Genova, che nei prossimi giorni hanno organizzato insieme al Municipio IV Media Valbisagno, presso il plesso scolastico di via Mogadiscio a Sant’Eusebio, una serie di incontri divulgativo per insegnare ai genitori i cui figli frequentano nidi e scuole dell’infanzia, le manovre salvavita della di disostruzione pediatrica infantile. “Non sono necessarie conoscenze mediche particolari e la loro rapida attuazione può fare la differenza tra la vita e la morte”, spiegano i soccorritori.

Fornire questi importanti strumenti conoscitivi a chi si occupa quotidianamente di bambini è il senso del corso che il Municipio IV Media Valbisagno ha chiesto di realizzare all’Associazione GAU di Genova Struppa, già attiva in programmi di Primo Soccorso sul territorio, realizzati nelle scuole dai Responsabili della formazione della sua P.A. ma anche attraverso corsi ad hoc della sua Università Popolare.

Si inizierà i 5 marzo prossimo con il Nido per l’Infanzia Cantegua, che coinvolgerà anche i genitori della Scuola di Infanzia Mimosa. Nella stessa scuola l’evento sarà ripetuto il 10 marzo successivo e per partecipare è obbligatoria la prenotazione, effettuabile in entrambe le scuole. Il numero dei partecipanti previsto è di 15 iscritti. Il 7 marzo il corso verrà effettuato presso l’Auditorium della Biblioteca Saffi con le famiglie del Nido per l’Infanzia Cicogna, aperto a 20 partecipanti. Anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione presso la Scuola

“Riteniamo importante che le Istituzioni e le Associazioni sentano l’esigenza di essere presenti e attivi in questa materia così importante dal punto di vista sociale – si legge nella nota del Municipio – Il nobile fine ultimo è quello di diffondere nella società, in modo quanto più capillare possibile, la cultura della partecipazione al benessere degli altri, che siano adulti o bambini, conoscenti o sconosciuti, soprattutto nell’ottica di esaltare il senso di solidarietà, di comunità e di rispetto assoluto della vita.”

“Era circa un anno fa quando dal mio settore scuole 06 e dai genitori di alcuni bimbi frequentanti tali scuole, è pervenuta la richiesta di attivazione di un corso per disostruzione pediatrica per i genitori dei bambini con fascia d’età 0-6. Una richiesta assolutamente meritevole della mia attenzione – spiega Angela Villani, Assessore Servizi Educativi e Servizi alla Persona del Municipio IV – Valutando i soggetti territoriali che svolgono tale attività sul territorio e che da sempre sono disponibili e proattivi alle proposte del Municipio, ho provato a rivolgermi all’Associazione Gau Giovani Amici Uniti, trovando fin da subito riscontro positivo. Abbiamo convenuto di partire in via sperimentale con tre dimostrazioni rivolte esclusivamente alle famiglie dei Nido Cantegua e Scuola infanzia Mimosa che si terranno rispettivamente il 5 e 10 Marzo nei locali del plesso di via Mogadiscio e il 7 Marzo all’infanzia Cicogna: se l’esito sarà positivo procederemo a un accordo che permetterà alla fruizione del corso aperta a tutta la cittadinanza”

“Ma la nostra voglia di fare prevenzione non finisce qui – continua Villani – Sempre grazie all’ascolto che cerco di dare quotidianamente al mio territorio mi è pervenuta, questa volta da alcune associazioni, la richiesta di supporto per l’istallazione di defibrillatori in varie zone del territorio collinari o comunque lontano dalla via principale, con anche la possibilità di attivare successivamente dei corsi o renderli come aggiornamento e/o formazione ove già presenti, in modo da essere il più capillare possibile sul territorio. Richiesta che, anche questa volta, sta giungendo a conclusione con alcuni soggetti, che darebbero anche supporto gratuito”.

“Ringrazio sentitamente i miei uffici e i soggetti che si rendono sempre a disposizione degli altri come sta facendo in maniera meravigliosa Gau – conclude Villani – a testimonianza che facciamo parte di un territorio fatto di persone dove la disponibilità per il prossimo ha un valore importante.”