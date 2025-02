Dichiarazioni Giordano in consiglio regionale, anche Forza Italia chiede le dimissioni

Liguria. “Di fronte a dichiarazioni così indegne, ci saremmo aspettati una condanna netta e unanime da parte del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e della sua segretaria Elly Schlein. Invece, il silenzio imbarazzato della sinistra dimostra ancora una volta il loro doppiopesismo: se parole del genere fossero state pronunciate da un esponente del centrodestra, le richieste di dimissioni sarebbero già state unanimi e urlate a gran voce.”

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia, Carlo Bagnasco, Chiara Cerri e Angelo Vaccarezza, dopo le dichiarazioni del capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, che ha accostato il centrodestra a una delle pagine più tragiche della storia.

“Le scuse non bastano. Giordano non può continuare a ricoprire un ruolo istituzionale dopo un simile scempio: le sue dimissioni sono l’unica risposta accettabile. Ma il vero scandalo è l’atteggiamento di chi, nel centrosinistra, sceglie di restare in silenzio, fingendo che nulla sia accaduto.”

“Dove sono le condanne di Giuseppe Conte? Dov’è Elly Schlein? Dov’è il Partito Democratico? Possibile che nessuno abbia il coraggio di prendere le distanze da un attacco tanto vergognoso? Il loro silenzio non è solo un imbarazzo politico, ma un messaggio pericoloso: si può dire qualsiasi cosa contro il centrodestra senza conseguenze.”

“Forza Italia ribadisce la richiesta di dimissioni immediate di Giordano e chiede ai leader del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e della sinistra tutta di rompere questo silenzio complice. Perché, davanti a un attacco così indegno, chi non si dissocia, approva.”