Deruba due donne all’Ikea e si dà alla fuga, bloccato e arrestato dalla polizia

Genova. In pochi minuti ha commesso due furti all’interno dell’Ikea di Campi: per questo un 44enne algerino, irregolare e pluripregiudicato, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia.

Il primo colpo lo ha messo a segno ai danni di una donna che, all’uscita dell’esercizio commerciale, si è accorta di non avere più la borsa con sé. Poco dopo il 44enne ha preso di mira una giovane, derubata di cellulare e portafogli.

Gli operatori sono giunti sul luogo in pochi minuti e, dalle prime informazioni, hanno appurato che l’uomo, scoperto poco prima mentre consumava il secondo furto, si era dato alla fuga in direzione di corso Perrone, lanciando per terra gli oggetti appena rubati, immediatamente recuperati e riconsegnati.

Gli agenti, dopo una breve ricerca, lo hanno intercettato sulla panchina della fermata dell’autobus accanto all’esercizio commerciale, trovandolo in possesso del cellulare e dei 115 euro in contanti, corrispondenti per numero e taglio alla somma sottratta alla prima vittima.

La borsa è stata rinvenuta dagli agenti con all’interno ancora tutti gli effetti personali, grazie alle immagini dei filmati di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre la lanciava a terra. Il 44enne è stato quindi arrestato per furto aggravato con destrezza.