Genova. “Da qui usciranno ogni anno 15 milioni di metri cubi d’acqua, più della metà di quella che preleviamo dal Brugneto, circa 25 milioni di metri cubi. E sfido a riconoscerla dalla normale acqua del rubinetto“. Claudio Casale, project manager del nuovo depuratore di area centrale costruito da Iren e inaugurato oggi a Cornigliano, mostra una brocca di acqua limpida. Non è potabile, ma potrebbe essere riutilizzata per diversi scopo ed è il frutto del complesso processo di trasformazione che avviene nell’impianto, molto più avanzato – ad esempio – rispetto a quello di Campi, ben noto ai genovesi soprattutto per i suoi miasmi.

I reflui fognari, circa 50mila metri cubi al giorno corrispondenti a un’area di 250mila abitanti, arrivano nel primo edificio dove subiscono i pretrattamenti: “Ci sono griglie che trattengono materiali grossolani e rifiuti – spiega Casale – quindi una vasca per la desabbiatura e infine 14 macchine che effettuano una prima fase di sedimentazione accelerata e che permettono di prelevare i fanghi primari”. Gli oli affiorano in superficie e vengono estratti con una lama, mentre la sabbia depositata sul fondo viene lavata e smaltita.

Il refluo poi passa nel secondo edificio, il cuore del depuratore: “Qui – prosegue Casale – c’è il reattore biologico in cui avviene il processo chimico dell’ossidazione“. L’aria insufflata dal basso agevola l’attività dei micro-ogranismi che eliminano batteri e sostanze nocive. Quindi entrano in gioco le speciali membrane, sottilissime e cave, alle quali è affidato “il trattamento più spinto” di tutta la filiera: l’ultrafiltrazione. “In questo modo vengono trattenuti persino i batteri e le microplastiche”. Al termine di questo processo si ottiene l’acqua che può essere già smaltita in mare (a un chilometro dalla costa e 35 metri di profondità) oppure riutilizzata, anche se non nel normale acquedotto.

Ovviamente l’acqua non è l’unico prodotto: restano da trattare i cosiddetti fanghi, che devono essere stabilizzati, sedimentati e digeriti. Per la prima volta Iren utilizza un sistema di idrolisi termica: “Questo sistema – spiega ancora Casale – permette di disgregare le macrocellule per togliere l’acqua ancora presente. Il fango che uscirà da questo impianto sarà più secco, peserà meno e dunque costerà meno smaltirlo“. Una destinazione finale è la discarica, ma è possibile anche l’utilizzo come fertilizzante in agricoltura. “Nel depuratore ci sono quattro digestori – continua il project manager -. Ogni filiera ha almeno una macchina in più del necessario, secondo un principio di ridondanza, anche per rispondere a esigenze di manutenzione o disservizi. A regime ne funzionano tre, ma si alterneranno tutti di continuo”.

Inaugurazione Dac Cornigliano

Il fango, durante il trattamento, produce biogas che viene prelevato da un gasometro e impiegato per produrre calore ed energia elettrica: la potenza generata è quasi sufficiente a garantire l’autonomia energetica dell’intero impianto. Infine, ecco i grandi silos in cui il fango viene stoccato, pronto per essere caricato sui camion e smaltito. Lungo il percorso ci sono scrubber in grado di abbattere gli inquinanti. Il sistema è studiato per limitare al massimo le sorgenti odorigene (cioè la puzza).

“Il 100% dell’acqua in uscita si può usare per irrigazione, lavaggio strade, usi civili, tipicamente industriali“, possibilità consentita dagli impianti tradizionali. Sì, ma come? “È a progetto una condotta che andrà verso centro città fino alla Darsena, dove c’è un altro depuratore che userà quest’acqua per scopi tecnici. Lungo il percorso potremo dare acqua a utenze industriali e portuali. La produzione è tanta, dubitiamo si possano trovare così tanti utenti. Ma se riuscissimo nei prossimi anni a riciclare anche solo il 10-20% di questo volume, sarebbe un guadagno enorme per la città. Lo stesso impianto lo avremo a Quinto, Arenzano, Recco, Santa Margherita, Rapallo, Sestri Levante ed è previsto per La Spezia. Domani Genova e la Liguria potranno contare su milioni di metri cubi di acqua da poter riutilizzare“, riassume Casale.

L’obiettivo finale è dunque “chiudere il ciclo“, come sottolinea il presidente ligure Marco Bucci che da tempo abbina questo mantra all’idea di un dissalatore per fornire fino a 100 milioni di metri cubi d’acqua, non solo alla Liguria ma anche alle regioni del Nord per l’industria e l’agricoltura.