Ddl Sicurezza, sabato flash mob davanti alla prefettura: “Pericoli altissimi per la democrazia”

Genova. Si terrà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 11 sotto la prefettura di Genova il presidio con flash mob delle associazioni della Via Maestra contro il ddl Sicurezza. La rete nazionale No Ddl Sicurezza ha organizzato per sabato nelle principali piazze italiane, manifestazioni e iniziative pubbliche per respingere “un disegno di legge autoritario che impedisce il pacifico e pubblico dissenso”. La manifestazione di Genova è promossa anche dal tavolo No AD.

“I pericoli per la democrazia sono altissimi – sostengono gli organizzatori -. Basti pensare che con questo provvedimento sarebbero impossibili le manifestazioni di piazza per difendere il proprio posto di lavoro o per chiedere la pace o protestare per ottenere diritti civili.

È una deriva autoritaria che non vogliamo e che respingiamo al mittente: non accetteremo alcun provvedimento che va in contrasto con le norme contenute nella nostra Costituzione e che minano alla base i principi democratici sui quali si fonda la nostra Repubblica”.

Di seguito le Associazioni che compongono la “La Via Maestra”: Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova e Liguria, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete studenti Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, UDI Genova, Il Ce.sto, Sinistra Universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, Music for Peace, Comitato ligure scuola e Costituzione, Libertà e giustizia.