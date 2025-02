Dalla Lilt 13mila euro al Gaslini per ristrutturare alloggi destinati alle famiglie dei pazienti

Genova. Martedì 18 febbraio la Lega Tumori di Genova e quella della Spezia hanno consegnato alla Fondazione Gaslininsieme Ets un assegno da 13mila euro a favore dell’Istituto Giannina Gaslini, raccolti in occasione della Pigiama Run 2024 e in collaborazione con La casa di Giulia Aps.

La donazione contribuirà al progetto accoglienza Case nuove per la ristrutturazione di nuovi alloggi dedicati alle famiglie dei pazienti lungodegenti del Gaslini, all’interno del complesso immobiliare nel quartiere genovese di Quarto, confinante con l’istituto.

Da sempre il Gaslini ha creduto nel valore dell’accoglienza: circa il 40% dei piccoli pazienti arriva da fuori Regione, da tutta Italia e da oltre 60 Paesi del mondo. La gran parte di questi casi riguardano patologie complesse, malattie rare o croniche che spesso richiedono periodi di degenza lunghi, che costringono le famiglie a rimanere a Genova per lunghi periodi.

Gaslininsieme Ets è parte integrante del Sistema Gaslini ed è la fondazione nata con lo scopo di sostenere l’istituto Giannina Gaslini attraverso attività di fundraising dedicate all’assistenza e alla cura, alla ricerca scientifica, al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale, all’umanizzazione delle cure e all’accoglienza per le famiglie.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è l’unico ente pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal ministero della Salute, articolato in 106 associazioni provinciali e 400 ambulatori presenti su tutto il territorio nazionale. È un’opera senza fini di lucro e la sua missione è diffondere la cultura della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita. Svolge attività di educazione alla salute, fornisce assistenza ai pazienti oncologici e sovvenziona la ricerca clinica ed epidemiologica.

La Pigiama Run è la corsa benefica non competitiva che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori promuove ogni anno nel mese di settembre, per mostrare vicinanza ai bambini che si trovano a dover affrontare degenze ospedaliere per la terapia oncologica.

Presenti alla consegna la dottoressa Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme, Paolo Sala presidente Lilt Genova, Laura Lombardi presidente Lilt La Spezia, Carlotta Ribeca fondatrice Casa di Giulia Aps, Gabriella Bisio per Gruppo Boero partner dell’evento.