Dal 21 al 25 maggio torna la Genova Design Week, il cuore pulsante è la “Materia”

Genova. Torna per il sesto anno consecutivo la Genova Design Week, appuntamento centrale per creativi, aziende e appassionati del settore che dal 21 al 25 maggio 2025 è pronta a stupire ancora e a trasformare la città in un laboratorio pulsante d’innovazione e bellezza, dove la progettazione incontra la sostenibilità.

Organizzata dal Dide – Distretto del Design di Genova, la manifestazione annuncia per quest’edizione un nuovo tema, la materia, e alcuni contenuti che l’hanno resa celebre in questi anni, come Outdoor senza confini, Designer Under 35, Container 02, Design Festival e la novità Best Houses. La GDW diventa così patrimonio della città, grazie a tutto il settore del design e alla qualità degli store genovesi che, se organizzeranno eventi autogestiti, saranno inseriti nella comunicazione della manifestazione.

Materia: il cuore pulsante della progettazione

Il tema centrale della Genova Design Week 2025 sarà la Materia, intesa non solo come elemento costruttivo, ma come principio creativo e narrativo capace di connettere materiali, forme e tecnologia. La materia è il punto di partenza del design, il medium attraverso cui i progettisti raccontano storie, sperimentano nuove soluzioni e realizzano oggetti che suscitano emozioni e trasformano gli spazi.

Dai materiali tradizionali, come vetro, legno, marmo e cemento, fino alle più recenti innovazioni nel campo dei biopolimeri, dei tessuti riciclati e dei materiali biodegradabili, la ricerca si orienta sempre più verso soluzioni sostenibili e intelligenti. I materiali diventano linguaggi espressivi, capaci di dialogare tra passato e futuro, tra artigianalità e alta tecnologia.

In questa edizione, designer e aziende esploreranno il potenziale della materia attraverso installazioni, laboratori e sperimentazioni, mostrando come la scelta dei materiali possa ridefinire l’estetica, la funzionalità e l’impatto ambientale degli oggetti e degli spazi. Dalle superfici interattive ai materiali bio-based, dalla stampa 3D ai tessuti reattivi, la materia diventa protagonista di un nuovo modo di pensare il design, capace di rispondere alle sfide del presente con creatività, innovazione e consapevolezza ecologica.

La Genova Design Week 2025 sarà dunque un viaggio attraverso la materia in tutte le sue forme, un’occasione per scoprire come il design possa dare vita a nuove prospettive, migliorando noi stessi, la nostra relazione con l’ambiente e il modo in cui abitiamo il mondo.

Gli eventi principali della Genova Design Week 2025

Mani e Materia – Il Design Inconsueto

L’evento, curato da Miria Uras, esplorerà la vita segreta degli oggetti e il legame profondo tra materia e creazione, raccontando le storie dietro ogni pezzo realizzato a mano. Un viaggio che unisce tradizione e innovazione, promuovendo il design come forma d’arte autentica. Il Design inconsueto sarà promosso come espressione di creatività e innovazione, oltre che di competenza tecnica.

Outdoor senza Confini: una nuova visione dello spazio esterno

Dopo il successo della passata edizione, torna il progetto curato da Marta Carraro (Studio Caarpa). Un percorso sensoriale in cui lo spazio esterno diventa un palcoscenico di idee e innovazioni nel design del verde sostenibile. Un’esperienza immersiva tra materiali di alta qualità e un design che invita al relax e al benessere.

Design Under 35 – Flussi Creativi

Spazio ai talenti emergenti con il concorso Designer Under 35, quest’anno dedicato al tema “Less in Design” e curato da Laura Palazzini. Un’opportunità per giovani creativi di esporre i propri lavori, sperimentando nuove forme e idee legate all’essenzialità, alla funzionalità e alla sostenibilità. In programma anche incontri e workshop con esperti del settore.

Container 02 – Innovazione in movimento

Secondo anno consecutivo per Container 02, un’installazione originale composta da 14 scenari di interior-design, ciascuno ambientato all’interno di un container. Si tratta di un percorso articolato pensato da Simona Finessi per esplorare l’adattabilità del design alle sfide contemporanee, con materiali innovativi e nuove tecnologie applicate.

Best Houses: casa monofamiliare tra le eccellenze dell’architettura

Grande novità del 2025, la rassegna Best Houses, una selezione di 70 progetti di case monofamiliari tra le più innovative a livello italiano. Curata da Platform Architecture, la mostra sarà ospitata nella prestigiosa Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Valori di Genova e sarà arricchita da una serie di incontri e speech con gli autori dei progetti con incontri previsti in orario mattutino e pomeridiano.

Design Festival

Evento collaterale che per il secondo anno consecutivo porterà in città alcuni dei nomi più noti del panorama del design internazionale.

Festival del Tempo

Confermata ancora una volta la presenza all’interno della Genova Design Week del Festival del Tempo con un progetto artistico/letterario con il tema specifico “La Materia del Desiderio”.

La crescita della Genova Design Week

Elisabetta Rossetti, presidente del Dide – Distretto del Design di Genova, racconta: “Anno dopo anno, la Genova Design Week si è affermata come punto di riferimento per il design e la creatività, favorendo connessioni tra aziende, giovani designer e professionisti. L’evento ha dato un forte impulso alla rigenerazione urbana, contribuendo al rilancio di aree chiave della città, dove l’interesse suscitato ha portato alla riapertura di numerose attività commerciali e creative. L’energia e l’entusiasmo della Genova Design Week 2025 hanno rafforzato questo processo di trasformazione, rendendo il quartiere un simbolo di creatività e innovazione. Anche quest’anno, con una programmazione ancora più ricca e inclusiva, continueremo a sostenere il talento e a promuovere il design in tutte le sue applicazioni quotidiane”.

“Confcommercio Genova ha creduto nella Genova Design Week sin dalla sua prima edizione, riconoscendone il valore come motore di sviluppo per il commercio e la rigenerazione urbana. – ha evidenziato Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova – Questo evento non solo porta creatività e innovazione nel cuore della città, ma rafforza il tessuto economico locale, dando nuova linfa alle attività commerciali e alle realtà artigianali che caratterizzano il nostro territorio. Il nostro compianto presidente Paolo Odone è stato il primo a sostenere con convinzione questa manifestazione, intuendone il potenziale per trasformare Genova in un punto di riferimento per il design e la progettazione. Il Paolo Odone Special Award è il riconoscimento del suo impegno e della sua visione lungimirante, un’eredità che continua a ispirare il nostro lavoro e il nostro sostegno a questa iniziativa e che ricorderemo ad ogni edizione. Quest’anno la Genova Design Week segna inoltre un’importante evoluzione, estendendo la sua progettazione anche a Sestri Ponente, quartiere dalla forte identità produttiva e artigianale. – ha aggiunto Cavo – Un’espansione che testimonia la volontà di coinvolgere sempre più aree della città in un percorso di innovazione e valorizzazione, offrendo nuove opportunità agli imprenditori locali e rafforzando il legame tra design, commercio e territorio. Siamo orgogliosi di vedere la Genova Design Week crescere anno dopo anno, attrarre talenti e aziende di prestigio e diventare un appuntamento di rilevanza nazionale. Il nostro obiettivo è continuare a supportare questa manifestazione affinché possa consolidarsi ulteriormente e rappresentare sempre di più un valore aggiunto per il commercio, la cultura e l’identità di Genova”.

“Anche quest’anno Regione Liguria conferma il proprio sostegno alla Design Week, inserendola nel piano regionale delle iniziative promozionali. – ha detto il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana – Sarà interessante, per questa nuova edizione, vedere la creatività dei designer cimentarsi con la materia, quale elemento iniziale di ogni forma d’arte. Ringrazio il Dide – Distretto del Design di Genova e Confcommercio Genova per aver confermato, e rafforzato, un’iniziativa che è vetrina del saper ligure ed esposizione dell’unicità architettonica dei nostri palazzi storici”.

“Con orgoglio sosteniamo la Design Week sin dalla sua nascita quale straordinaria occasione per valorizzare il nostro territorio e il tessuto commerciale e artigianale, unendo creatività, innovazione e sviluppo economico. Questo evento non solo accende i riflettori sulle eccellenze del settore, ma rafforza anche l’attrattività della nostra città, trasformandola in un punto di riferimento per il design. Assieme al nostro sindaco facente funzione Piciocchi, siamo contenti di poter annunciare anche la volontà di coinvolgere, per questa edizione, la delegazione di Sestri Ponente, segno di una città policentrica e di come gli eventi che crescono riescano a coinvolgere piu territori. Come amministrazione, continueremo a sostenere iniziative che promuovano cultura, impresa e identità territoriale, contribuendo alla crescita economica e alla rigenerazione urbana», ha dichiarato l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli.

“La Design Week cresce ogni anno e si conferma un evento capace di innescare un processo virtuoso di rigenerazione urbana in una parte importante del centro storico di Genova. – ha sottolineato Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova – Cresce anche l’impegno della Camera di Commercio, che quest’anno metterà a disposizione anche il prestigioso spazio della Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, gioiello liberty del primo Novecento, per ospitare l’interessante e innovativa rassegna sulle ‘Best houses’”.