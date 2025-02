Da giovedì 20 febbraio a Palazzo Ducale parte il ciclo di incontri sui corretti stili di vita

Genova. Al via giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 8.45 ( vedi programma ) il primo di una serie di incontri a Palazzo Ducale sui corretti stili di vita, a cura del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3, in stretta collaborazione con Anci Liguria e Federsanità Anci Liguria.

Si tratta di un ciclo di 10 incontri incentrati sulla promozione dei corretti stili di vita come arma più valida per prevenire l’insorgenza di malattie croniche e mantenersi in salute. Si parte il 20 febbraio con un focus sul fumo di sigaretta e le sigarette elettroniche. Nell’ambito di questo primo incontro verranno presentati anche gli altri appuntamenti in programma fino a giugno.

L’evento è aperto alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti. È prevista l’attribuzione di crediti ECM per le professioni sanitarie e sociosanitarie.