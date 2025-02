Da Conad Nord Ovest raccolti 75.900 euro per il Gaslini

Genova. Conad Nord Ovest annuncia oggi il risultato della raccolta di 75.900 euro a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini grazie all’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno. La raccolta è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

Per ogni campanella distribuita nei punti vendita, infatti, Conad Nord Ovest ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi a favore di ospedali e reparti pediatrici del territorio. I fondi raccolti in Liguria andranno quest’anno all’Istituto Giannina Gaslini, che destinerà il contributo di 75.900€ all’acquisto di attrezzature per i reparti di Dermatologia e Oculistica.

“Lo strumento donato è un endoscopio da camera anteriore, estremamente utile per la chirurgia del glaucoma e della cataratta congenita, soprattutto se associate a malformazioni intraoculari. Permette, infatti, di vedere attraverso la telecamera aree non accessibili mediante la visualizzazione diretta con il microscopio. Potrebbe migliorare i risultati attesi nei casi estremamente complessi” spiega Massimiliano Serafino, direttore dell’UOC dell’Istituto Gaslini. Il dispositivo donato alla Dermatologia è invece un elettrobisturi: “uno strumento medico avanzato che utilizza l’energia elettrica ad alta frequenza per tagliare, coagulare o cauterizzare i tessuti durante interventi chirurgici – spiega Gianmaria Viglizzo, direttore dell’UOC Dermatologia del Gaslini – Si tratta di un dispositivo fondamentale nella pratica della dermochirurgica poiché permette di asportare con precisione neoformazioni cutanee, ridurre il sanguinamento interaoperatorio e accelerare il recupero post-operatorio”.

Negli ultimi sei anni di collaborazione con l’ospedale pediatrico Gaslini, l’iniziativa solidale del periodo natalizio ha permesso a Conad Nord Ovest di devolvere all’Ospedale oltre 587.000 euro completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure ai tanti pazienti ricoverati.

“Con orgoglio rinnoviamo il nostro sostegno all’Istituto Giannina Gaslini, fiore all’occhiello di Genova e punto di riferimento pediatrico a livello internazionale – dichiarano Eva Dominici, Massimo De Toma e Davide Reviglio, soci liguri e consiglieri di Conad Nord Ovest e Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Conad Nord Ovest – Crediamo fermamente nel valore della collaborazione tra Cooperativa, Soci e Comunità, e siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza per il futuro dei bambini. Un piccolo gesto da parte di molti può trasformarsi in un grande aiuto per chi ne ha bisogno. Donare è un atto di civiltà e generosità: restituire il sorriso a tanti piccoli pazienti è un incentivo a fare ancora di più, ancora meglio”.

“Il sostegno di Conad Nord Ovest, che dura da oltre quindici anni, è un esempio virtuoso di sinergia tra il mondo della sanità e quello delle imprese, che ci permette di realizzare progetti concreti per il benessere dei nostri piccoli pazienti. Scegliere di investire nell’acquisto di macchinari all’avanguardia significa offrire cure più efficaci e contribuire a rendere sempre più moderno il nostro ospedale. Un gesto ancora più importante oggi, in un momento di grande trasformazione dell’ospedale con i lavori per il “Nuovo Gaslini”, che ci permette di rinnovare le nostre strutture e di essere sempre un punto di riferimento internazionale nell’assistenza pediatrica” ha dichiarato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Gaslini.

“Siamo grati a Conad Nord Ovest per questa preziosa iniziativa che ci permette, attraverso la donazione di queste due attrezzature, di contribuire all’innovazione tecnologica dell’Istituto Giannina Gaslini, uno degli obiettivi della nostra Fondazione. Gaslininsieme, che è parte integrante del Sistema Gaslini, è nata con lo scopo di sostenere l’ospedale pediatrico Gaslini attraverso attività di fundraising dedicate all’assistenza e alla cura, alla ricerca scientifica, al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale, all’umanizzazione delle cure e all’accoglienza per le famiglie. Questa preziosa donazione aiuta Gaslininsieme ad essere sempre più a supporto dell’eccellenza dell’Istituto – commenta Anna Zanuttini, Segretario Generale della Fondazione Gaslininsieme ETS.

Le iniziative di solidarietà promosse da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio contribuiscono da anni al supporto degli ospedali pediatrici delle regioni in cui opera, con risultati davvero preziosi, tanto da aver permesso di donare fino ad oggi complessivamente oltre 6 milioni di euro coinvolgendo nel tempo: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Luigi Donato Monasterio di Pisa/Massa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze. A questi si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino, con l’inclusione più recente dell’Ospedale Beauregard di Aosta, l’Ospedale Santo Stefano di Prato e il Policlinico di Modena.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto nazionale Conad a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, ai quali solamente in questa edizione saranno devoluti complessivamente 2,2 milioni di euro offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano all’insegna del rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.