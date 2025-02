Croce Rossa, 50 nuovi volontari per il comitato di Genova: la maggior parte sono lavoratori

Genova. Nella serata del 16 febbraio 2025, Federica Bonelli, presidente del comitato di Genova della Croce Rossa Italiana, unitamente ai consiglieri, delegati e referenti, hanno dato il benvenuto ufficiale a 50 nuovi volontari che, dopo aver completato il ciclo formativo iniziato il 17 gennaio 2025, hanno superato gli esami finali e sono diventati, a pieno titolo, volontari di Croce Rossa Italiana

Tra i nuovi soci si registrano alcuni studenti e pochi pensionati, ma la maggior parte di loro sono uomini e donne ancora in attività lavorativa. Liberi professionisti, impiegati, studenti, medici, infermieri, mamme e papà. Italiani e stranieri, cristiani, mussulmani e di altri credi religiosi, genovesi e foresti. I nuovi volontari sono tanto diversi tra loro ma accomunati da un unico grande valore: l’umanità al centro di ogni azione.

Con questa premessa d’obbligo, i nuovi volontari inizieranno, da subito, donando il loro tempo nelle attività sociali e di aiuto ai bisognosi della città, principalmente attraverso l’unità di strada rivolta ai senzatetto, la distribuzione degli aiuti alimentari a chi ne ha bisogno, il poliambulatorio di via Bari 41 che offre prestazioni sanitarie specialistiche, la House of Heroes di via Sturla 43 che ospita le famiglie di bambini ricoverati al Gaslini.

Alcuni nuovi volontari hanno le idee chiare, come Giovanni e Federica, già indirizzati verso i percorsi formativi che li porteranno a conseguire il brevetto di operatore polivalente per il salvataggio in acqua (Opsa) o Milena e Francesco che ambiscono a specializzarsi nei soccorso con mezzi e tecniche speciali (Smts) per le attività di soccorso in ambiente boschivo e montano. Tutti loro non vedono l’ora di frequentare i prossimi corsi che li porteranno a diventare operatori di protezione civile in emergenza (Opem) e specializzati nel trasporto sanitario e soccorso in ambulanza (Tssa).

Ottimo inizio di anno, dunque, che vedrà la Croce Rossa sempre più impegnata nelle attività di aiuto alla popolazione e sempre più aderente alle esigenze del territorio. Il prossimo corso di accesso verrà organizzato nel mese di marzo e, per potersi prenotare, bisogna collegarsi e iscriversi al sito, dopodiché verrete informati non appena verrà attivato il corso più vicino al vostro domicilio.