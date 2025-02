Incidente in corso Europa, auto sbanda e finisce la corsa su altre vetture parcheggiate

Genova. Incidente stradale in corso Europa, a Genova, nella serata di oggi, mercoledì 26 febbraio. L’incidente è avvenuto poco dopo l’intersezione con via Timavo, in direzione del centro città intorno alle 19.

Un’auto, per cause da accertare, ha sbandato e finendo in parziale testacoda ha danneggiato altre vetture posteggiate. Sul posto la ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese, l’automedica del 118 e la Polizia Locale.

La conducente, una signora di 85 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per trauma al torace.