Massaggi cardiaci e manovre salvavita, la Croce Rossa e la formazione nelle scuole: “Fondamentale”

Genova. Con un kit dedicato all’insegnamento, la Croce Rossa ha ripreso la formazione nelle scuole genovesi per insegnare agli studenti le basi del primo soccorso in caso di arresto cardiaco e di occlusione delle vie respiratorie. Il primo appuntamento si svolto presso la scuola Tommaseo di via Boeddu, a Sestri Ponente.

“Il nostro approccio è quello di insegnare giocando – spiega Tiziana Ciaramella, istruttrice della Croce Rossa – e nelle scuole l’insegnamento delle manovre salvavita risulta molto efficace grazie all’assenza di sovrastrutture presenti talvolta negli adulti. Abbiamo un kit dedicato composto da un manichino, un defibrillatore in legno e un telefono”.

Telefono che serve per impostare la chiamata di soccorso: “Un buon intervento di soccorso parte sempre da una buona telefonata di soccorso – spiega Ciaramella – Quando chiamiamo i soccorritori noi diventiamo il loro occhio fino all’arrivo sul posto, quindi sapere come chiamare e soprattutto cosa dire è fondamentale”.

Durante questi corsi, quindi, Croce Rossa mostra ai ragazzi come muoversi in caso di emergenza, a partire dal riconoscimento dell’emergenza stessa: “Insegniamo ai ragazzi come riconoscere un arresto cardiaco, come chiamare i soccorsi e come intervenire. Per i più grandi, inoltre, è riservata anche la parte legata ai defibrillatori, che possono essere usati con la guida da remoto degli operatori del centralino del 118”.

Un lavoro, quello della divulgazione nelle scuole, che getta le basi per ampliare le possibilità di salvare la vita alle persone, cosa per la quale la stessa Croce Rossa si rende disponibile a portarla ovunque venga richiesto: “Siamo a disposizione di tutte le scuole che ne faranno richiesta, crediamo che la prevenzione sia fondamentale”

Una scelta, quella di portare questi corsi a Sestri Ponente, che nei mesi scorsi era finita al centro di un scontro politico: “Il nostro gruppo municipale aveva chiesto al Municipio di organizzarli in maniera organica – commenta Sara Tassara, consigliera municipale di Sestri e Cornigliano – la nostra proposta è stata bocciata. Una scelta davvero poco lungimirante, quando abbiamo a disposizione le competenze di un ente d’eccellenza come la Croce Rossa”.

Foto: Croce Rossa Genova, comitati Genova e Genova Ponente