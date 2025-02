Coronata: la scuola ex Don Bosco intitolata a Mirko Vicini, vittima di ponte Morandi

Genova. Dopo il belvedere di Coronata il nome di Mirko Vicini, ex dipendente AMIU di trent’anni vittima del crollo di ponte Morandi, è da oggi indissolubilmente legato anche ad un’altra parte del suo quartiere e dell’intera città di Genova. Da oggi, infatti, la scuola dell’infanzia ex-Don Bosco è stata rinominata “La Girandola di Mirko” e, per l’occasione, è stata inaugurata la sezione Primavera “I Fiorellini” dedicata alla fascia di età 24/36 mesi.

Alla cerimonia, particolarmente carica di affetto, era presente tra gli altri l’assessore alle Politiche dell’istruzione Francesca Corso: “È stato per me un onore rappresentare l’amministrazione comunale in un evento che ritengo davvero molto importante – ha dichiarato -. Quella che abbiamo scoperto oggi è infatti una targa dal valore altissimo non solo per la maestra Paola Vicini, mamma di Mirko, e per tutte le sue colleghe che lì lavorano, ma anche per tutta la città. La scelta di dedicargli un istituto frequentato da moltissime bambine e bambini ha il prezioso dono di tramandare il ricordo di tutto ciò che lui ha rappresentato, e che tuttora rappresenta, affinché sempre più persone possano conoscerne la storia”.

“L’apertura in questa scuola di una nuova sezione Primavera offre inoltre maggiori possibilità ai più piccoli e contribuisce a dare un’ulteriore risposta positiva e concreta alle esigenze delle famiglie del territorio”.