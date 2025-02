Cornigliano, Piciocchi: “Studios cinematografici e pala-atletica, i progetti vanno avanti”

Genova. Un palazzetto dello sport per l’atletica indoor e degli studios cinematografici. Il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi conferma che sono questi i progetti – annunciati già nel 2023 – per l’area delle aree ex Ilva di Cornigliano anche alla luce della realizzazione del nuovo Dac, depuratore di area centrale.

“Abbiamo un programma di riqualificazione di tutta quell’area che prevede intanto la realizzazione del nuovo palatletica, per atletica indoor, un’ulteriore porzione di parco e l’inserimento di studios cinmematografici, un progetto ambizioso che deriva dal fatto che sempre di più la nostra città viene scelta come set cinematografico – ha aggiunto Piciocchi, a margine dell’inaugurazione del depuratore Iren – per quanto riguarda gli studios stiamo lavorando con la Regione e la finanziariab Filse e posso dire che ci sono già dei fondi disponibili”.

Alla domanda si quanti siano i fondi, quali i tempi e quale la modalità che si sceglierebbe per portare avanti il progetto Piciocchi frena: “Prematuro parlare ora, la modalità potrebbe essere un partnenariato pubblico privato e per i tempi posso stimare circa tre anni”.

Per quanto riguarda il palazzetto per l’atletica, al momento è in corso la progettazione come appalto di opera pubblica: “Se siamo bravi ce la facciamo in 2 anni e mezzo”, sottolinea il reggente.

L’area in questione, circa 40mila metri quadri alle spalle di Villa Bombrini, potrebbe quindi ospitare una piccola “Cinecittà”, che si sommerebbe alle strutture già in uso a Genova e Liguria Film Commission e alle aziende dell’audiovisivo del relativo incubatore.

Il progetto del Palabombrini invece, era stato presentato nel 2021 con un progetto architettonico che inizialmente aveva suscitato forti polemiche per l’impatto sul territorio. La struttura in elaborazione dovrebbe essere più contenuta nei volumi, con spazi per atletica, calcio a 5, basket, pallavolo, padel e arrampicata sportiva, oltre a palestre, negozi e ristorazione.