Cornet, primo gol in rossoblù: “Genoa miglior club per scoprire la Serie A”

Genova. Ha segnato il suo primo gol con la maglia del Genoa Maxwell Cornet. Tra i nuovi elementi della squadra, si presenta in sala stampa per la prima volta. “È stata un’emozione bellissima quella di segnare davanti ai tifosi, spero che arriveranno altri gol“, ha detto a caldo. L’ivoriano con cittadinanza francese, in prestito dal West Ham Utd ma in arrivo dal Southampton, dove non riusciva a trovare spazio, sembra essere per ora uno degli acquisti di maggior qualità del mercato di gennaio.

Ha belle parole per la squadra, ma anche per Genova: “Davvero una bellissima città, con tante cose da vedere e da fare. La cosa più importante per me è sentirmi in fiducia e felice, lavorando con i miei compagni durante l’allenamento”.

Il Genoa è davvero un’occasione di rilancio per lui:”Per me il Genoa è il miglior club per scoprire la Serie A e poi mister Vieira è francese e mi fa capire bene quello che vuole sul campo. Così è più semplice per me anche coi compagni”.

Già un gol e un assist (con il Monza) per lui in poche partite giocate: “Per un attaccante segnare è la cosa più importante. Sono molto concentrato sul gol e sull’aiutare la squadra a segnare e vincere. Sono contento che oggi il mio gol abbia aiutato la squadra a vincere la partita”.

E intanto il Genoa gioca sui social con l’assonanza del suo cognome: cornetti per tutti i tifosi e addirittura una presa in prestito di una foto di Rose Villain. L’originale ha la parola Pret, in riferimento al complimento fatto in napoletano alla cantante prima di una sua esibizione, che equivale a un sei statuaria, il Genoa l’ha sostituita con Cornet.