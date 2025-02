Cooperazione Italo-Francese: nuove snergie oltre i confini

Nizza. Si tiene oggi a Nizza il secondo incontro istituzionale del Comitato di Cooperazione Frontaliera, nell’ambito del Trattato del Quirinale, con la partecipazione della Città Metropolitana di Genova. Questo accordo tra Italia e Francia promuove un dialogo costante e un coordinamento strategico che va oltre le zone di confine, coinvolgendo il tessuto economico e urbano di entrambi i Paesi.

Claudio Garbarino, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Genova, ha sottolineato il valore della collaborazione con la Francia e in particolare con Nizza:

“Il nostro obiettivo è superare i confini geografici per costruire vere sinergie, favorendo lo scambio di idee e risorse per affrontare sfide comuni e valorizzare il patrimonio culturale ed economico di entrambe le nazioni, perché sono convinto che è proprio attraverso il confronto delle esperienze che le istituzioni possono trovare soluzioni comuni e migliorare i servizi per i cittadini.”

La giornata si è aperta con una sessione tecnica coordinata dal Ministero degli Affari Esteri, guidata per l’Italia dal Dott. Andrea Cavallari, responsabile della cooperazione transfrontaliera. Nel pomeriggio è prevista una sessione politica con la partecipazione di rappresentanti istituzionali di alto livello, tra cui:

• Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

• Enrico Borghi e Gianni Berrino, Senatori

• Marco Scajola, Assessore per Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Demanio Marittimo e Costiero della Regione Liguria

• Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte

• Renzo Testolin, Presidente della Regione Valle d’Aosta

• Claudio Garbarino, Consigliere Delegato al Piano Strategico, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Genova

• Claudio Scajola, Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia di Imperia

• Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino e della Città Metropolitana di Torino

L’incontro conferma l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide comuni e creare nuove opportunità per i territori coinvolti, obbiettivi per cui la Città Metropolitana di Genova si impegna da sempre.