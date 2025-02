Baby gang, spaccio e degrado: maxi operazione “alto impatto” tra Sampierdarena e la Valpolcevera

Genova. Polizia di Stato, Carabinieri, polizia locale, Asl 3 genovese e tecnici di Arte: una task-force a tutti gli effetti quella che martedì ha partecipato al servizio cosiddetto “alto impatto” tra Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera, con un massiccio dispiegamento di mezzi e personale per un controllo del territorio coordinato dalla prefettura.

I controlli nel giardini della Fiumara

Il blitz è stato diretto dal dirigente del Commissariato Cornigliano. La task-force ha controllato persone, esercizi commerciali, bar, ristoranti e minimarket già segnalati come critici, soprattutto quelli dedicati alla vendita di alimenti e bevande. Le forze dell’ordine si sono concentrate anche sul contrasto alla criminalità giovanile e alle baby gang, in concomitanza con altre operazioni andate in scena in diverse città italiane. I poliziotti hanno controllato in particolare i giardini della Fiumara, teatro di risse, degrado ed episodi di spaccio, bloccando gli accessi e utilizzando i cani antidroga per cercare i nascondigli dei pusher.

Bar, ristoranti e minimarket passati al setaccio

Il monitoraggio, cui hanno partecipato anche le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, è stato esteso poi esteso al resto di Sampierdarena, a Cornigliano, Bolzaneto, Rivarolo e Pontedecimo. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Locale, il personale del reparto sicurezza urbana e commercio della polizia locale, la struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3 hanno controllato 18 esercizi commerciali tra ristoranti, bar e minimarket tra via Canzio, piazza Montano, via Cantore, via Nicolò D’Aste, via Molteni e vie limitrofe.

I controlli hanno portato a sanzioni per circa 20.000 euro per la vendita di prodotti pre-imballati privi di indicazione in lingua italiana, irregolarità amministrative, mancata revisione della bilancia pesa alimenti, mancata attrezzatura per controllo della temperatura, mancanza di acqua calda, mancata esposizione dei prezzi al consumo, irregolarità del registratore di cassa e scarse condizioni igieniche in generale.

Carabinieri e Arte contro l’occupazioni abusiva

I militari dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con i tecnici di Arte, si sono invece concentrati sull’occupazione abusiva nei palazzi di via Carlo Reta, arrestando un algerino di 33 anni per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per invasione di edifici, furto di energia elettrica e deturpamento di cose altrui perché, occupando abusivamente un alloggio Arte, si era allacciato al contatore della vicina di casa.

Denunciati anche due cittadini algerini di 18 anni, una 23enne genovese, un tunisino di 26 anni per i reati di invasione di edifici per deturpamento di cose altrui e furto di energia elettrica.

Controlli e sanzioni anche a Teglia

Nel corso del servizio sono stati controllati, in collaborazione con personale della Asl 3, sei esercizi pubblici ubicati nella zona di Teglia, tre dei quali sanzionati per un ammontare di 11.100 euro per diverse violazioni tra cui assenza di HACCP e di idonea areazione delle cucine nonché assenza di acqua calda ad uso sanitario e dell’abbattitore alimentare. Staccate anche 24 sanzioni al codice della strada, di cui una per guida in stato di ebbrezza.

In totale sono stati 138 gli operatori impegnati nel servizio, 920 le persone identificate e controllate, 212 i veicoli e 27 gli esercizi pubblici.