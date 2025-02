Economia genovese, nel 2024 industria e non solo in difficoltà: pesa il calo della domanda

Genova. Come sempre luci e ombre, ma con una preoccupazione sui livelli della domanda, nel report sull’andamento dell’economia locale realizzato dal centro studi di Confindustria Genova. Nella seconda parte del 2024 la debole domanda interna e internazionale ha messo in difficoltà l’industria, ma non solo. Il rimbalzo della produzione avvenuto nella prima parte dell’anno si è rivelato effimero e la stessa ha ripreso a scendere.

L’andamento dei singoli settori è eterogeneo, ma accomunato dai cali delle vendite all’estero. Nella manifattura a sancire la migliore performance di alcuni comparti su altri è stata la capacità di raccogliere commesse sul mercato interno. Tra i servizi risultati positivi in particolare per sanità, logistica e finanza, mentre si fermano il turismo (su livelli di attività comunque alti) e la fornitura e distribuzione di energia.

“Il secondo semestre 2024 ha visto contrarsi il giro d’affari delle imprese genovesi – si legge nel report, curato dal responsabile del centro studi Giacomo Franceschini e presentato stamani alla stampa dal presidente di Confindustria Genova Umberto Risso – nel complesso si è registrato sia un calo del fatturato generato verso clienti italiani, sia una flessione, più ampia, delle vendite all’estero. L’export di beni si è contratto nella gran parte dei settori manifatturieri, compresa la cantieristica navale, mentre ha retto nella metalmeccanica, grazie ai positivi risultati di alcune grandi imprese. Tra i servizi gli scambi con l’estero sono risultati in contrazione nel settore energetico”.

Nel semestre i servizi hanno ottenuto risultati migliori rispetto all’industria, esposta, oltre alla debolezza del commercio mondiale, anche a prezzi dell’energia in risalita e condizioni di investimento non ottimali. La sanità privata ha continuato a registrare aumenti di fatturato e prestazioni, come nei semestri precedenti, e anche la logistica ha visto accrescere la proprio attività economica.

In particolare i terminal operator hanno sfruttato il maggior traffico containerizzato passante per il Porto di Genova, sebbene la merce complessiva movimentata dallo scalo sia inferiore rispetto all’anno precedente.

“Si ferma invece il turismo – emerge dal report – con il fatturato degli operatori che ha interrotto la sua corsa. Ciò è in linea con i dati ancora parziali dell’Osservatorio regionale del turismo: nel periodo luglio-novembre gli arrivi di stranieri sono rimasti stabili sui livelli (alti) del secondo semestre 2023, mentre le presenze sono cresciute moderatamente. La stabilizzazione del giro d’affari nel semestre potrebbe essere un evento temporaneo e fisiologico dopo la forte crescita precedente, tuttavia appare rilevante monitorare i flussi di turisti dall’estero, fonte di un’importante quota della spesa turistica complessiva”.

Tra i settori industriali gli andamenti sono eterogenei e spesso dipendono dalla performance sul mercato interno: è il caso della cantieristica, che nonostante il calo dell’export, aumenta il proprio fatturato grazie alle commesse nazionali e segna un aumento della produzione.

Anche la chimica – farmaceutica, nonostante rialzi più contenuti segue questa dinamica. Male invece impiantisticametalmeccanica e le aziende dei settori legati ad automazione, elettronica e ICT. Nel 2024 si conferma il fenomeno per cui l’input di lavoro locale misurato in occupati crescerà a un ritmo più sostenuto rispetto all’attività economica (+0,2%). Ciò potrebbe tradursi in una tendenza alla riduzione degli orari, alla luce di una serie di fattori, sia congiunturali (rallentamento dell’attività edile e debolezza del settore industriale) sia strutturali (ricomposizione dell’attività e dell’occupazione verso i servizi, caratterizzati da orari di lavoro più corti). Tuttavia finora non appaiono criticità riassumibili nella frase “più lavoro, senza crescita”. Le ore autorizzate di cassa integrazione sono infatti in diminuzione rispetto al 2023.

Continuano al contrario le difficoltà di reperimento lamentate dalle aziende; il mismatch tra domanda e offerta di lavoro non si limita solo alla mancanza di candidati, ma riguarda anche adeguate competenze necessarie e richieste dalle aziende. Vi è quindi un mismatch “qualitativo” e “quantitativo” (non c’è sul mercato il numero di lavoratori necessario). Il mismatch qualitativo è quindi legato alle competenze riguardanti determinanti settori o abilità e può declinarsi ulteriormente: scarsità di competenze (l’azienda non trova lavoratori competenti), deficit di competenze (i lavoratori dell’azienda già impiegati non hanno più le competenze necessarie), mismatch in senso proprio (la domanda e l’offerta di lavoro non si incontrano per motivi legati alle condizioni proposte e richieste).

Spinte contrastanti caratterizzeranno l’attività economica delle imprese nella prima parte del 2025. In positivo agirà la ripresa dei consumi favorita dal recupero del reddito disponibile reale già osservato nel 2024. Contestualmente miglioreranno le condizioni di accesso al credito. Gli ostacoli riguardano i possibili dazi USA e in generale la dinamica fiacca dell’export, i costi ancora alti dell’energia, la piena efficacia del PNRR.