Dal Festival di Sanremo al Porto Antico: i grandi concerti estivi tra Brunori Sas e Antonello Venditti

Genova. C’è un solido fil rouge tra la rassegna musicale estiva di Genova, Porto Antico EstateSpettacolo, e il Festival di Sanremo. In questi ultimi 25 anni anni sono moltissimi gli artisti che sono passati dal Porto Antico di Genova all’inizio della loro carriera e che sono poi saliti sul palco dell’Ariston, così come tanti sono stati gli artisti che, portati improvvisamente dal Festival ai vertici della scena musicale italiana, sono tornati o sono approdati per la prima volta all’Arena del Mare.

Anche quest’estate parecchi artisti del Festival arriveranno al Porto Antico. Brunori Sas, sul podio nella classifica finale con un terzo posto e insignito del premio Sergio Bardotti per il miglior testo, si esibirà l’11 luglio nell’ambito di Altraonda Festival. Il vincitore di Sanremo, il genovese Olly, non sarà invece sul palco della sua città, dove si è già esibito però in diverse occasioni, così come Bresh.

Ill 12 luglio salirà invece sul palco dell’Arena del Mare Diodato, vincitore del Festival nel 2020, e mercoledì 16 luglio sarà il giorno di Lazza, artista che ha vinto Sanremo nel 2023. Il programma definitivo di EstateSpettacolo si chiuderà nelle prossime settimane, ma sono già stati annunciati grandi nomi: da segnare in calendario la data degli Europe, il 14 luglio. Sul palco saliranno anche i Public Image Ltd. (PIL), la band post-punk fondata da John Lydon (Johnny Rotten, ex cantante dei Sex Pistols) nel 1978 a Londra.

Antonello Venditti, che ha appena ricevuto il premio alla carriera all’Ariston, ha scelto la città della Lanterna per proseguire i festeggiamenti dei 40 anni di “Notte prima degli esami” e dell’album “Cuore”. Appuntamento a martedì primo luglio all’Arena del Mare. Sempre per Live In Genova Festival, martedì 15 luglio sarà la volta di Nayt, rapper quotatissimo che presenterà il suo nuovo tour La Grande fuga.

Con la ristampa di “Ballate per piccole iene” tornano in formazione completa gli Afterhours con il fondatore e frontman Manuel Agnelli che per l’occasione ricostituisce la band di allora, Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria). Sempre sotto l’insegna del Balena Festival, giovedì 3 luglio sarà la volta del duo di Psicologi, PDrast e Lil Kvneki, entrambi classe 2001. Celebrano i 25 anni di carriera, nella cornice del Balena Festival, il gruppo toscano dei Baustelle, in tournée con il loro El Galactico Summer Live, il prossimo 4 luglio. Il 22 luglio toccherà invece a Edoardo Bennato.

Nel weekend del 25, 26 e 27 luglio ancora Balena Festival con il cantautore milanese Tananai, annunciato da mesi e attesissimo dalle schiere di fan il 25 luglio, l’alternative rock degli italianissimi Fast Animals and Slow Kids (FASK) il 26 luglio, e un format che ha conquistato intere generazioni e ha già registrato il sold out lo scorso anno, Voglio tornare negli Anni ’90, in programma il 27 luglio.

Per il 26esimo anno consecutivo le location di EstateSpettacolo saranno tre: piazza delle Feste, Arena del Mare e l’Isola delle Chiatte. Previsto anche l’incontro con lo youtuber e divulgatore scientifico Barbascura X, che il 10 luglio torna all’Arena del Mare dopo averla conquistata nel 2023, con il nuovo spettacolo “Sono qui per caos”.

Confermata all’interno di EstateSpettacolo anche la rassegna “Ridere d’Agosto… ma anche prima!” che, fra i vari appuntamenti, proporrà come sempre il meglio della comicità genovese distribuito fra i due schieramenti dei Bruciabaracche e dei Pirati dei Caruggi, che si esibiranno rispettivamente martedì 8 luglio e mercoledì 30 luglio.

Ad aprire la stagione come ormai è tradizione sarà il 27esimo Suq Festival, l’evento che mette in contatto mondi e storie differenti all’insegna dell’integrazione e della convivenza, dal 12 al 22 giugno in Piazza delle Feste.