“Con noi non attacca”, ecco i nuovi cartelli anti adesivi di Aster con superficie refrattaria alla colla

Genova. Migliaia di sticker affissi a cartelli, segnaletica, semafori, anche sovrapposti uno sull’altro: in nessuna città italiana questo fenomeno è presente come a Genova. Ogni anno il Comune è costretto a spendere oltre un milione di euro per rimuovere adesivi pubblicitari o graffiti adesivi spesso legati alle squadre di calcio a cui si aggiungono anche centinaia di migliaia di euro per la sostituzione delle targhe con i nomi delle varie strade.

Per questo Aster, l’azienda di manutenzione del Comune di Genova ha introdotto una nuova tecnologia anti-sticker per proteggere la segnaletica urbana dagli adesivi indesiderati. Grazie all’applicazione di una particolare pellicola (ORALITE®️ 5097 Astifol®️ Anti-Sticker Film), sviluppata da ORAFOL Europe GmbH, le superfici diventano refrattarie alla colla, garantendo massima rifrangenza e lunga durata. Il trattamento anti-sticker non solo riduce drasticamente questi costi, ma rappresenta anche un passo avanti nella promozione del rispetto del bene comune.

“Il decoro urbano è una responsabilità collettiva – spiega il presidente di Aster Francesco Massimo Tiscornia – rispettare e mantenere puliti gli spazi pubblici migliora la qualità della vita di tutti. L’iniziativa pensata dai nostri tecnici è parte integrante di un progetto di più ampio, che mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un comportamento responsabile, favorendo un ambiente più vivibile e accogliente. Anche questa innovazione è un segnale tangibile del nostro impegno per Genova, l’ennesima dimostrazione del ruolo di Aster, un’ azienda al servizio della città”.

La speciale pellicola offre una superficie rifrangente trattata con formula brevettata ‘Orafol’, che impedisce l’adesione di colla e adesivi: qualsiasi tentativo di attaccare uno sticker diventa vano. L’adesivo, semplicemente, non aderisce o si stacca con un semplice gesto senza lasciare residui. Inoltre, nelle aree in cui la superficie non fosse completamente refrattaria, la rimozione dell’adesivo è praticamente immediata, senza lasciare traccia o residui di colla.

“In moltissime zone della città – sottolinea il ceo Francesca Aleo – ormai è diventato difficilissimo trovare un cartello stradale senza almeno un adesivo. Ma c’è anche di peggio: abbiamo trovato adesivi persino sulle lanterne degli impianti semaforici. Si può ben capire quanto tutto questo comporti problemi in termini di sicurezza. A volte raschiare gli adesivi è controproducente, perché si rovina la patita rifrangente dei cartelli. Ecco perché abbiamo avviato le operazioni di sostituzione con questa nuova soluzione che prevede di ridurre sensibilmente i costi di manutenzione, ma porta avanti un modello all’avanguardia e sostenibile, attraverso un maggiore rispetto per l’ambiente, con la sensibile riduzione dell’uso di solventi chimici aggressivi per la rimozione degli adesivi. Un esempio per tutte le altre città”.

“In questi anni abbiamo assistito a un’escalation di questa pessima abitudine che mette a serio rischio la sicurezza stradale – spiega Sergio Gambino assessore comunale alla sicurezza – abbiamo aumentato i controlli e sicuramente il trattamento anti-sticker, che sarà avviato da Aster, rappresenta uno strumento concreto ed efficace per arginare il fenomeno”.

Aster ha già iniziato a trattare diversi cartelli installati in zone ‘storiche’ della città. Le prime aree interessate dal progetto sono: ⁠Piazza Campetto, ⁠Piazza Banchi, Piazza della Meridiana, Piazza De Ferrari, Via Luccoli, Via Vernazza: “Dalle prossime settimane tutti cartelli che verranno sostituiti e se necessario in qualche caso razionalizzati utilizzeranno questa nuova pellicola. Aster porterà avanti una campagna comunicativa dal titolo “ con noi, non attacca!” che si propone anche di educare i più giovani al rispetto del bene comune”.