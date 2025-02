Comune di Genova, nasce la consulta dei genitori

Genova. Il Consiglio Comunale ha approvato oggi, all’unanimità, la modifica del regolamento dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Genova che introduce ufficialmente la Consulta dei Genitori. L’obiettivo è di implementare il coinvolgimento delle famiglie anche all’interno del più alto livello di organizzazione del servizio, ovvero quello cittadino.

«La Consulta dei Genitori – spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso – nasce per dare uno strumento efficace e un diretto canale di comunicazione alle famiglie per una partecipazione effettiva nella progettazione educativa dei figli negli asili e nelle scuole d’infanzia comunali, oltre che offrire un canale diretto di informazioni con l’amministrazione comunale. Nei prossimi giorni avremo anche un incontro con i sindacati per la condivisione delle finalità della Consulta».

La Consulta dei Genitori ha l’obiettivo di favorire una collaborazione attiva tra le famiglie e il sistema educativo comunale. Essa rappresenta uno spazio di partecipazione e confronto in cui i genitori possono esprimere le proprie opinioni, proporre idee e contribuire alla programmazione e alla gestione del servizio educativo.

Coinvolgere le famiglie in questo processo significa valorizzare la loro esperienza quotidiana e il loro punto di vista, rendendole parte integrata del percorso educativo dei bambini e delle bambine genovesi al fine di garantire un ambiente di crescita più ricco, inclusivo e rispondente ai bisogni di tutti. Se fino ad oggi il Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia prevedeva la partecipazione delle famiglie nei diversi livelli di organizzazione del servizio (unità educativa o sezione, nido d’infanzia o di scuola d’infanzia, ambito territoriale), d’ora in avanti i presidenti eletti in sede di comitato di partecipazione di Ambito tra i rappresentanti dei genitori incontreranno l’assessore comunale con delega alle politiche educative e la Direzione Scuola, insieme ad altri eventuali uffici, a seconda degli argomenti da trattare.

Grazie a questo nuovo strumento, le famiglie potranno confrontarsi direttamente con il Comune di Genova circa l’organizzazione del servizio complessivamente inteso a livello cittadino e le tematiche che superano la dimensione del singolo istituto o del singolo ambito territoriale.