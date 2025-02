Comunali, stretta di mano “con famiglia” tra Piciocchi e Salis alla fiaccolata per l’Ucraina

Genova. Stretta di mano e sorrisi per Pietro Piciocchi e Silvia Salis, avversari nella sfida delle elezioni comunali a Genova. I due candidati, centrodestra e centrosinistra, si sono incrociati in occasione della fiaccolata per la pace in Ucraina in questa domenica 23 febbraio. Si erano già incontrati qualche giorno fa per caso, davanti a palazzo Tursi, ma in quell’occasione lontano da smartphone e telecamere.

Questa volta, il vicesindaco reggente e la vicepresidente del Coni, hanno dovuto prolungare quella stretta e ne hanno approfittato per condividere qualche aneddoto su una “piccola cosa” in comune: il nome di uno dei figli, Eugenio. Anche perché se Eugenio Piciocchi è un ragazzone alto quasi come suo padre, Eugenio Salis (lei ha deciso di dargli il suo cognome) è un bimbo di pochi mesi e oggi era in braccio alla mamma, in manifestazione.

Anche Piciocchi, per l’occasione, era accompagnato da parte della sua (grande) famiglia. C’era la moglie Emma Costa, insieme alla quale è di recente diventato nonno di una bimba, e c’era un altro figlio grande, Raffaele, in abito tradizionale ucraino come la fidanzata, Alona, una delle profughe arrivate a Genova dopo l’invasione, tre anni fa e per un periodo ospitata a casa Piciocchi.

Pietro Piciocchi con la moglie Emma Costa

Queste dunque le scelte “comunicative” dei due candidati alla poltrona di sindaco durante una delle prime uscite di piazza. Una ribalta mediatica importante che non a caso ha visto la presenza anche di molti altri politici, rappresentanti delle istituzioni e non. Per il centrodestra il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, il consigliere di Fdi Nicholas Gandolfo, l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.

In corteo, al fianco di Salis si sono visti Luca Pirondini, senatore del M5s, e la ex ministra Roberta Pinotti ma anche Cristina Lodi di Azione e Arianna Viscogliosi di Italia Viva, oltre ad altri esponenti Pd e di altri partiti della coalizione.

“Dall’inizio dello scoppio della guerra – ha dichiarato Pietro Piciocchi – è nata una comunità che sta dando un grande contributo alla città, ricorderete le iniziative di solidarietà del Comune di Genova, i pullman grazie ai quali riuscimmo a portare nella nostra città tante famiglie, donne e bambini, molte delle quali sono rimaste. Oggi siamo qua in piazza per ribadire ovviamente il nostro no alla guerra, la condanna risoluta di questa aggressione e della violazione del diritto internazionale e il Comune di Genova continuerà a lavorare per una sempre maggiore accoglienza della comunità Ucraina”.

Silvia Salis in corteo con esponenti del campo largo

“Tutte le forze del centrosinistra, dai riformisti di Italia Viva e Azione, al Pd fino al M5s sono insieme in piazza oggi perché la difesa della pace è di tutti – ha detto Silvia Salis – difendere il popolo ucraino è un concetto che ci lega indissolubilmente, Genova si fonda sui valori della Resistenza, della pace, dell’accoglienza, ha questi valori nel suo dna, il popolo ucraino sono tre anni che subisce una guerra ingiusta, per cui credo che oggi sia importante essere qui, con convinzione, al loro fianco”.