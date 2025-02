Comunali, la carica delle donne del centrosinistra: primo incontro con Silvia Salis davanti a Tursi

Genova. Un incontro per sole donne (più un rider di passaggio) con foto sotto palazzo Tursi – alla faccia della scaramanzia – e molta voglia di mettersi subito al lavoro per la sfida delle comunali.

“A me piace gareggiare”, ha detto Silvia Salis, olimpica di lancio del martello e vicepresidente del Coni e, da ieri, anche candidata sindaca del centrosinistra. Non ha potuto riunirle tutte in un appuntamento pubblico – troppe le adesioni e poco lo spazio – ma ha comunque voluto iniziare ufficialmente la campagna elettorale parlando con le referenti dei partiti della coalizione.

Chi c’era? Una trentina le partecipanti, da Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle a Rossella D’Acqui di Linea Condivisa, passando per Arianna Viscogliosi di Italia Viva fino a Selena Candia, Simona Cossu, Carla Nattero, Francesca Ghio e Francesca Coppola di Alleanza Verdi Sinistra, per citare poi alcune esponenti del Pd, Vittoria Canessa, Rita Bruzzone, Donatella Alfonso, Martina Caputo e Maria José Bruccoleri.

L’incontro è iniziato alle 18. Prima dell’appuntamento un incrocio con il dem Alessandro Terrile, il primo degli uomini del Partito Democratico a fare un passo indietro sulla disponibilità alla candidatura, prima ancora che il nome della dirigente sportiva diventasse quello della frontwoman della campagna elettorale.

Prima della riunione, la fotografia delle donne della coalizione davanti al palazzo sede del Comune di Genova. Mentre tutte erano in posa è passato un rider che si è fermato per attendere lo scatto. “Passa, tu stai lavorando”, ha detto la candidata. Lui ha sorriso a tutte e urlato: “Ma quasi quasi mi fermo con voi”.

Guardando l’immagine qualcuno ha scherzato: “Sembra Maschi contro Femmine”, citando uno dei film del marito di Silvia Salis, Fausto Brizzi. Pochi istanti dopo, dall’edificio, è uscito il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba.

“Presto faremo un incontro aperto al pubblico per consentire a tutte di partecipare e portare il loro contributo”, ha detto Salis entrando con le colleghe nel palazzo delle Torrette, dove nel pomeriggio c’era già stato il vertice con il direttivo di Azione. Il partito di Calenda annuncerà domani la probabile adesione alla coalizione.

Nel pomeriggio la candidata aveva casualmente incontrato il suo avversario, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, che stava salendo a Tursi per il consiglio comunale. I due si sono stretti la mano per la prima volta.