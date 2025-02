Comunali, Indipendenza schiera ancora Rosson: “Voglio Genova Superba di nuovo”

Genova. Il coordinamento regionale ligure del movimento Indipendenza!, riunito a Genova venerdì scorso ha deciso all’unanimità, di scendere in campo alle prossime elezioni comunali di Genova con candidato sindaco Alessandro Rosson.

“Dopo l’ipocrita passeggiata di Piciocchi e Salis a favore dell’Ucraina quando i loro capi Schlein e Meloni la svendevano agli interessi Usa (500 miliardi di terre rare) la candidatura di Rosson avrà lo scopo di mettere in pista un progetto serio e chiaro, dove sicurezza, sanità, scuola e lavoro saranno al primo posto – si legge in una nota diffusa dal movimento -. Serve una voce vera che parli ai genovesi in maniera onesta e costruisca una nuova casa per tutti quei cittadini che non si riconoscono più in questo centro democristiano che governa la città di Genova e che non voteranno mai questa sinistra radical chic“.

“Voglio Genova Superba di nuovo”, lo slogan scelto da Rosson.

Alessandro Rosson, avvocato, ex capogruppo della Lega alla Spezia, si era candidato anche alle ultime elezioni regionali dove aveva raccolto il risultato peggiore tra tutti i pretendenti alla carica di presidente: 1.668 voti, corrispondenti allo 0,28% del totale.