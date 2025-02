Comunali, i municipi di centrodestra insorgono contro Salis: “Parla di cose che non conosce, esca dai circoli del Pd”

Genova. La campagna elettorale è entrata nel vivo. Dopo l’investitura arrivata nei giorni scorsi, la candidata sindaca per il centrosinistra Silvia Salis ha iniziato il suo tour nei quartieri cittadini, partendo dai circoli del Partito Democratico, rilasciando alla stampa dichiarazioni e affondi che anticipano il futuro programma elettorale. Tra questi le dichiarazioni lasciate a Genova24 nella giornata di ieri, attraverso le quali ha duramente attaccato quanto fatto dalle giunte di centrodestra in questi anni in tema di municipi e quartieri. Salis, in particolare ha attaccato la riforma dei municipi e, trovandosi in Val Bisagno, le politiche e i progetti del Comune sui territori della vallata.

A breve giro le repliche di Maurizio Uremassi, presidente del Municipio IV Media Valbisagno, e Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX Levante (a entrambi ha risposto poi il consigliere Stefano Costa, Progetto al centro): “La candidata scelta dal Pd ha attaccato la riforma sui Municipi? Forse le hanno riferito male – spiega Bogliolo – Due numeri, oggettivi: dal 2017 al 2025 ogni Municipio ha avuto a disposizione, all’anno, 450.000 euro di interventi da programmare in Capitallizzazione Aster (nel solo Municipio Levante tra il 2024 e il 2025 sono stati rifatti 8 marciapiedi e asfaltate 7 strade – solo di programmazione municipale), ha potuto altresì contare su circa 60.000 euro l’anno in parte corrente e ha fatto piani operativi annui delle manutenzioni per più di 1 milioni di euro, il cosiddetto Poam. Il Municipio ha competenza sui ripristini di segnaletica, dialoga direttamente con Polizia Locale (ogni Municipio ha un distretto di competenza), si occupa di tutti i servizi di Anagrafe, Stato Civile, Cimiteriali e Sociali con il competente ATS”.

“Con la propria parte corrente gestisce tutte le manutenzioni ordinarie proprie del territorio, ad esempio i ripristini degli accessi a mare, l’allestimento delle spiagge disabili e spiagge cani. Programma con Aster la pulizia dei fiumi e i ripascimenti del litorale – continua Bogliolo – Ogni Municipio ha una propria area tecnica sulla quale lavora a pieno regime, un proprio team di operai, un ufficio permessi che ogni giorno si rapporta con il pubblico, uno sportello di Polizia Locale e addirittura ha propri centri civici quali presidio sul territorio. A Levante, tanto per fare un esempio, ogni centro civico organizza corsi gratuiti per la cittadinanza. E mi fermo qui per non dilungarmi, e non per assenza di competenze. Per parlare dei Municipi serve conoscenza e oggettività. Dire che non vanno bene così e non proporre nulla è solo sterile polemica. C’è poco da dire, noi continueremo come abbiamo sempre fatto: a parlare con i fatti”.

Rincara la dose Maurizio Uremassi, che risponde punto su punto alle critiche rilanciate da Salis, a partire dalla riforma dei municipi: “Ricordo alla candidata, proveniente dai Parioli a Roma, che la riforma dei Municipi ha dato maggiori risorse e responsabilità alle nostre strutture, con un’attenzione alle manutenzioni rafforzata dall’attuale Sindaco facente funzione Pietro Piciocchi”.

E poi le repliche sui temi territoriali sollevati dalla candidata del centrosinitra per la Val Bisagno. “Mi fa piacere che la candidata alla carica di Sindaco della sinistra sia venuta a fare visita nel nostro territorio, ma ritengo che, prima di parlare a sproposito dei progetti che non conosce, dovrebbe documentarsi – scrive Uremassi – Il tram è irrealizzabile mentre lo Skymetro è la soluzione trasportistica più efficace e finanziata da tutti i governi succedutesi in questi anni, anche quelli nei quali il PD aveva un Ministro per le Infrastrutture. Un’opera che, dopo anni di abbandono e di dimenticanza da parte della sinistra, che non si è più occupata dello studio di un trasporto veloce in Val Bisagno, darà, finalmente, al nostro Territorio un sistema di trasporto in sede fissa con tempistiche di percorrenza certe. Un collegamento che porterà pendolari e studenti in pochi minuti in Centro e assicurerà un servizio di trasporto veloce e sostenibile anche alle persone provenienti dalle altre Vallate circostanti la Val Bisagno”

“Per la cava Cavalletti la dottoressa Salis ha veramente dimostrato di nulla conoscere – continua il presidente di municipio della Media Valbisagno – Infatti le 4 centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, installate a Molassana e funzionanti dal 27 ottobre 2023, hanno sempre rilevato, fino allo scorso 31 gennaio dati inferiori ai limiti posti non solo dalle attuali normative di legge, ma anche da quelli che saranno applicati dal 2030. Soltanto per 5 giorni su 462 complessivi di rilevamento delle polveri sottili, i dati forniti dalle centraline hanno superato i limiti, come peraltro accaduto contemporaneamente in tutte le altre centraline di rilevamento della Liguria e di molte altre regioni del nord Italia. Tale fenomeno era da attribuirsi alle condizioni metereologiche in corso, che avevano registrato la diffusione nell’aria delle sabbie dal Sahara. Non vi è quindi alcun pericolo“.

“Per l’Acquedotto Storico devo ricordare a Lorenzo Passadore (presente anche lui all’incontro di ieri con Salis, ndr) che sono in atto gli interventi di ristrutturazione presso via delle Ginestre, al Trensasco e a Cà dei Rissi nell’ambito dei lavoris del PNRR – continua Uremassi rispondendo al consigliere dem del municipio – In ogni caso, qualora la dottoressa Salis tornerà nella nostra Vallata, sarò lieto di accompagnarla all’ex Cinema teatro Nazionale, un edificio storico lasciato come un rudere in pieno degrado e che avrà una nuova vita proprio grazie al coinvolgimento costruttivo del Municipio e di tutte le realtà associative del nostro territorio. La lista di quanto fatto e attualmente in atto che la candidata Salis non conosce affatto è lunga, dalle ragioni di apertura dei cantieri, al mercato delle cremazioni che impone prezzi molto alti proprio per chi decide questa pratica con un unico operatore. La candidata, molto probabilmente, ignora anche che prossimamente verrà chiuso il “fangodotto” della Volpara, dopo decenni nei quali i Sindaci della sua stessa area politica, come Marta Vincenzi, ne avevano annunciato la chiusura a cominciare dal 2007, senza poi darvi seguito alcuno. Se volesse tornare sarò lieto di darle tutti i dettagli che non conosce, uscendo dai Circoli del PD per confrontarsi con la vita reale dei nostri quartieri“.