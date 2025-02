Comunali Genova, Toti: “Silvia Salis? La conosco bene, è una buona candidata”

Genova. “La conosco bene, conosco molto bene suo marito. Sono due persone simpatiche, perbene, capaci. È una buona candidata”. Una sorta di endorsement a Silvia Salis, candidata sindaca di Genova per la coalizione di centrosinistra oggi alla sua prima uscita pubblica, arriva oggi da Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, intercettato dai giornalisti al termine della prima giornata di lavori socialmente utili alla Lilt, a pochi metri dal palazzo di giustizia.

“Lei ha una storia personale importante, nel suo caso l’ascensore sociale ha funzionato: da giovane bimba figlia del custode del campo sportivo a campionessa italiana, olimpionica, alta dirigente dello sport italiano – riflette l’ex governatore -. Non so se la sua coalizione la farà lavorare per come saprebbe e per quello che potrebbe fare, ma è una buona candidata. Con lo spettacolo che abbiamo visto in queste settimane, alla fine la montagna non ha partorito un topolino ma qualcosa di più pregiato“.

Proprio i rapporti del marito Fausto Brizzi con Giovanni Toti e Matteo Renzi sono tra gli aspetti meno digeribili della candidatura di Silvia Salis per la sinistra più oltranzista. Lo stesso Marco Bucci, che l’aveva nominata ambasciatrice di Genova nel mondo (salvo poi criticarla per la presunta residenza a Roma, fatto non vero) aveva sottolineato pochi giorni fa le “tante foto assieme” a lei.

“Non so francamente a chi fosse vicina – risponde Toti sul punto -. Io ho lavorato molto con suo marito che ha firmato molti spot importanti per la Regione Liguria e spesso insieme a Silvia ha fatto donazioni al Gaslini per i soldi ricevuti, quindi anche con un attaccamento al nostro territorio. Dopodiché non le ho mai chiesto per chi votasse, ma da alto dirigente del Coni mi sembra piuttosto normale che abbia frequentato i vertici della Regione e del Comune”.

E Piciocchi? “È sicuramente un buon candidato, sta portando avanti il Comune di Genova da tempo, lo ha fatto anche prima in altro ruolo. È una persona preparata sia professionalmente sia ormai da un punto di vista politico. Sarà una bella sfida: per una volta i genovesi non possono mugugnare, hanno davanti due candidati di livello“, conclude l’ex presidente ligure.