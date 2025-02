Comunali Genova, nel centrosinistra possibile corsa solitaria per il M5s e il gruppo Acquarone “chiama” Schlein

Genova. Mancano 100 giorni alle elezioni comunali 2025 a Genova – sempre che si tengano all’inizio di maggio come ipotizzato da alcuni – e se, come ha suggerito un esponente del centrosinistra come Claudio Burlando “100 giorni sono abbastanza per una campagna elettorale”, la possibilità di una svolta a breve termine, nell’individuazione del candidato del centrosinistra, è da ricercarsi in due passaggi.

Da una parte il percorso portato avanti dal comitato politico del Pd, i cosiddetti dieci saggi, che martedì (salvo cambi di programma) dovrebbe far sedere attorno a uno stesso tavolo i tre “candidabili”: in ordine alfabetico Federico Romeo, Armando Sanna, Alessandro Terrile. Il deputato e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, che tanto pareva piacere a Elly Schlein come opzione, sembra essersi sfilato, almeno per il momento, non è chiarissimo se per consentire a chi di dovere di lavorare con meno variabili sul tavolo o se in maniera definitiva.

Poco probabile che martedì, l’incontro tra i tre possa portare a una magica risoluzione dei problemi. Non c’è ragione, al netto delle ipotesi di accordi tra le varie correnti e sottocorrenti del partito, per cui uno dei disponibili dovrebbe scegliere spontaneamente di non esserlo più. O meglio, le ragioni ci sarebbero ma le volontà sono cose diverse.

Ed ecco che però, per provare a trovare una exit strategy che non sia la candidatura di Simone D’Angelo – il segretario metropolitano ha fatto sapere che no, al momento intende fare il consigliere regionale e il neo papà – la matassa potrebbe iniziare a sciogliersi con la rimozione di alcuni dei veti posti su alcuni candidati.

Il discorso è alquanto semplice. Romeo, esponente della minoranza del Pd, secondo alcuni rumor che potrebbero essere alimentati da chi non lo supporta, non piace a M5s e Avs (anche se i rossoverdi ufficialmente sostengono di non avere preclusioni su alcuna delle ipotesi). Sanna non piace a M5s e a parte del Partito Democratico che, pur riconoscendo il grande exploit dell’ex sindaco di Sant’Olcese alle elezioni, non ha amato la fuga in avanti, visto che al momento lo stesso Sanna è già capogruppo in consiglio regionale. Terrile, rappresentante della maggioranza orlandiana interna ai dem, al momento, non piace – ancora – al M5s.

Ma se il Movimento 5 Stelle (poco meno del 6% di preferenze su Genova alle ultime regionali, poco più del 6% secondo il sondaggio Tecné per Primocanale pubblicato di recente) decidesse di correre in solitaria con l’ex europarlamentare Tiziana Beghin, potrebbe non essere un reale dramma per la coalizione.

C’è chi è convinto che i pentastellati, da soli, possano ottenere un risultato migliore in termini di voti rispetto a quello che potrebbero ottenere in coalizione. Se così non fosse, ad ogni modo, la soglia di sbarramento del 3% che consente di entrare a un partito in consiglio comunale sarebbe comunque alla portata. Il supporto alla coalizione potrebbe tornare, in maniera più o meno diretta, in caso di ballottaggio.

E’ un azzardo, naturalmente. Specie a dare retta a chi, come il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, pensa che il centrodestra, con Pietro Piciocchi, possa tranquillamente vincere al primo turno. E così facendo i Cinquestelle rischierebbero di avere zero voce in capitolo nell’eventuale gestione dei municipi. Ma a oggi i ragionamenti sono variegati.

In questo quadro di incertezza, ferma restando la compostezza dei partiti della coalizione – situazione inedita e tra le poche note positive di questa fase – cresce comunque l’insofferenza sia da parte della base del Pd, sia dell’elettorato del centrosinistra, sia di alcune realtà come il “gruppo Acquarone”, formazione civica “agglutinata” dall’economista Andrea Acquarone per cui, a giorni alterni, si parla anche di possibile candidatura.

Il gruppo Acquarone nelle ultime ore ha scritto una lettera aperta, dal forte tono provocatorio, alla segretaria del Pd Elly Schlein pregandola di sbloccare l’impasse nel suo partito a livello locale. Una lettera che, più che un’invocazione della segretaria nazionale, pare più una critica al metodo decisionale del gruppo dirigente dem fino a ora.

“Cara Elly – scrivono – come saprai a maggio si vota a Genova, dove il centrosinistra non vince da tanto tempo, mentre prima governava sempre, ti scriviamo, certi di interpretare un sentire comune, perché in questa circostanza sarebbe stato molto facile ritornare ad amministrare la città: bastava trovare una personalità fuori dai partiti che incarnasse la diversità delle forze delle coalizione e le garantisse, poi sostenerla con convinzione, e il vantaggio si sarebbe trasformato in vittoria. Invece, il tuo partito a livello locale, nell’errata convinzione di vincere comunque, ha gestito i suoi appetiti in maniera talmente avida e maldestra, che si rischia quasi certamente di perdere“.

“La scelta – un altro passaggio della lettera – che pare si sia ridotta a Terrile, espressione della tua linea ma non popolare, e Romeo, giovane ma spinto dalla vecchia guardia, è distruttiva, nella logica prima ancora che nel risultato. Ha il solo pregio di gettare la maschera su un partito che a livello locale, coi vari Margini, Tullo, Burlando e un humus in cui Orlando è stato subito risucchiato, e di cui un giovane come D’Angelo è imbevuto fino al midollo, sembra non avere il proposito di vincere e governare, non diciamo quello di trasformare la società…, ma solo gestire le proprie posizioni senza interferenze. E di cui ti chiediamo di liberarci“.