Comunali Genova, salta l’incontro dei “saggi”, al lavoro su un nome alternativo. Orlando: “Pronto a dare una mano”

Genova. Ore convulse ma di fermento nel centrosinistra nell’ambito della discussione sulle elezioni comunali 2025 a Genova. Saltato, come avevamo preannunciato su Genova24, l’incontro previsto tra il comitato politico del Pd – i cosiddetti 10 saggi – e i tre esponenti dem il cui nome, finora, era sul tavolo per una possibile candidatura: Federico Romeo, Armando Sanna e Alessandro Terrile.

“Essendo in corso un approfondimento per verificare la possibilità di una sintesi unitaria nella coalizione, l’incontro con i tre possibili candidati del Pd si farà quando tutto sarà chiaro in tal senso”, la comunicazione fatta trapelare dal comitato politico che affianca il segretario provinciale Simone D’Angelo.

Rumors vogliono che i tre nomi al momento siano tutti fuori gioco sulla base di troppi veti incrociati (interni alla coalizione e allo stesso Pd) e che il partito sia al lavoro per chiudere su una figura alternativa ai tre che possa essere condivisa dalla maggior parte della coalizione. Le ipotesi si sprecano, c’è chi immagina che possa tornare in scena uno dei nomi “civici” già circolati nei giorni scorsi e poi esclusi o autoesclusi – fra tutti, la manager del turismo ed ex assessora comunale Carla Sibilla – e chi tira in ballo ancora opzioni dem: il senatore Lorenzo Basso, l’ex ministra Roberta Pinotti, il deputato Luca Pastorino, il consigliere regionale Andrea Orlando, già candidato sconfitto alle regionali.

Proprio Orlando, interpellato oggi sulla questione dello stallo sul candidato (ma anche sulla possibilità di una sua corsa bis) ha dato una risposta diplomatica: “Il mio compito non era quello di scegliere il candidato, ma di aiutare a superare le difficoltà e, se necessario, cercherò di dare una mano” Come? “Come mi verrà chiesto. Non mi candido a svolgere nessun ruolo se non quello che mi verrà assegnato“.

Sul momento complicato per il partito, afferma: “Ci troviamo di fronte ad alcune verifiche di carattere fisiologico e credo che, con un po’ di macchinosità, si siano consumate. Adesso siamo arrivati al punto nel quale si più arrivare a una sintesi e si possono tirare delle somme. I dati necessari sono sul tavolo.

Nelle ultime ore si è registrata anche la richiesta, da parte del Movimento 5 Stelle, di un incontro urgente con la delegazione del Pd preposta a trattare il tema delle candidature ed è possibile che l’incontro possa tenersi già in giornata. I pentastellati avevano fatto capire di essere pronti a correre da soli per superare lo stallo sulle candidature ma un nome condiviso potrebbe ricomporre la potenziale frattura.

Contemporaneamente esce allo scoperto nella discussione Linea Condivisa, che con una nota della presidente Rossella D’Acqui e del consigliere regionale Gianni Pastorino, che invitano all’unità e alla tabula rasa nella discussione sui candidati: “E’ il momento di non perdere la bussola. Per questo, ribadiamo la richiesta al Partito Democratico di azzerare i nomi dei candidati e convocare una riunione per individuare insieme una candidata o un candidato condiviso, rinunciando a veti e pregiudizi. Perché le parole chiave restano sempre le stesse: cambiamento e unità”.