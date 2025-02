Comunali Genova, Piciocchi: “Sarà una campagna elettorale ricca di contenuti, non interessati ai giochi di potere”

Genova Doveva essere una conferenza stampa, è stata più una convention del centrodestra, la prima presentazione ufficiale di Pietro Piciocchi come candidato alle comunali. All’Acquario di Genova cambio tattico di sala, all’ultimo minuto – come dire, “Siamo in tanti” – e una dopo l’altra l’espressione di endorsement al cavallo da corsa che, proprio oggi, si trova ad avere un’avversaria altrettanto ufficiale, la vicepresidente del Coni Silvia Salis.

Dopo la “foto” romana dei giorni scorsi, anche oggi la squadra era al gran completo: per Fratelli d’Italia il deputato Matteo Rosso, per la Lega il viceministro Edoardo Rixi, per Forza Italia il capogruppo regionali Carlo Bagnasco, per Noi Moderati la deputata Ilaria Cavo, per l’Udc Umberto Calcagno, per Vince Genova il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, per Orgoglio Liguria Stefania Cosso, e per il Nuovo Psi Simone Boido. E poi c’era il presidente della Regione Marco Bucci, suo principale sostenitore, che non ha mancato di commuoversi di fronte alla foto di Piciocchi con tanto di spilla con bandiera di Genova.

“Sarà una campagna elettorale dal nostro punto di vista ricca di contenuti, di incontri con le persone, di programmi – ha detto Piciocchi, che ha anche commentato ampiamente la scelta del centrosinistra di candidare Silvia Salis – una campagna elettorale all’insegna di un messaggio di positività, di fiducia e di continuità rispetto a tante opere, tante cose che stiamo realizzando in questa città. Quindi io sono fiducioso, e poi sarà una campagna elettorale molto allargata alla partecipazione di chiunque vorrà unirsi al nostro progetto e in questo momento devo dire che sto riscontrando un grande entusiasmo da parte di tantissime persone che mi chiedono di potere partecipare, e spesso sono persone che hanno ruoli anche riconosciuti nella società civile”.

A chi gli chiede se abbia già in mente una squadra, e magari anche un vice o una vice in caso di elezione a sindaco, risponde: “No, perché ecco, no, assolutamente no perché questi ragionamenti di spartizione di poltrone sono la cosa più lontana che ci possa essere dal mio modo di sentire, io non ragiono così. Io ragiono per la città, poi valuteremo in base alle elezioni, ai risultati e alle capacità e al merito delle persone. I nostri accordi non sono frutti di spartizione, e la nostra coalizione non è il frutto di queste logiche. Su questo c’è una distanza siderale tra noi e gli altri”.

“Niente ampliamento del porto di Pra’”. Pietro Piciocchi lo dice dal palco, rispondendo a una domanda sulla continuità con i progetti già circolati in passato, ma su altre grandi opere tira dritto: “Come sapete intercettato tantissimi fondi per fare partire opere fondamentali che la città attendeva da decenni e che sono indispensabili perché Genova non solo resti una città competitiva, ma diventi sempre di più una città attrattiva, una città internazionale – afferma Piciocchi – quindi non arretreremo perché sarebbe un errore enorme, un’occasione perduta”.

Poi un messaggio ai giovani: “Quei tanti giovani che se ne vanno da Genova sono un buon motivo per cui noi dobbiamo lavorare su quelle grandi opere perché la nostra città deve essere sempre più connessa al mondo”.

Entro la prossima settimana, auspica il candidato, avremo i nomi dei candidati presidenti dei Municipi: “Li avremo molto velocemente, abbiamo già avviato in questo momento una discussione interna, saremo in grado di chiudere e poi tutti pancia a terra. Ci saranno conferme rispetto a quelli che sono già in carica perché noi rivendichiamo il lavoro che è stato fatto nei territori vicino alla gente, poi i dettagli tempo qualche giorno e ve li faremo conoscere”.

Sempre nei prossimi giorni inizieranno anche gli appuntamenti di campagna vera e propria e incontri sul programma insieme a chi sarà chiamato o vorrà contribuire: “Sì, sicuramente organizzeremo dei momenti nei prossimi 20 giorni, perché io voglio chiudere il programma nei prossimi 20 giorni e ci saranno sicuramente degli incontri e poi ripeto, tanti confronti con le categorie produttive, il mondo sindacale, come dicevo prima, il mondo associativo, il mondo culturale di questa città. Voglio che veramente il nostro sia un programma che guarda a 360° allo sviluppo di Genova rispetto alla grande ricchezza che abbiamo nel nostro territori”.