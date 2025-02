Comunali Genova, a Roma il centrodestra nazionale fa quadrato attorno a Piciocchi

Genova. Compatti e pronti alla sfida. Con una fotografia il centrodestra nazionale comunica a Genova di essere pronto, anche con l’ufficiale investitura romana, a partire con la campagna elettorale per le elezioni comunali della prossima primavera.

Pietro Piciocchi è confermato come candidato sindaco per la coalizione, si legge in un post del viceministro Edoardo Rixi (Lega) pubblicato sui social al termine della riunione per definire le strategie della campagna.

“Una decisione che conferma la nostra unità e la volontà di garantire alla città continuità, competenza e visione per il futuro”, scrive Rixi al termine del tavolo per le amministrative. “Nei prossimi giorni i rappresentanti nazionali saranno a Genova per unirsi alla campagna elettorale già avviata da Piciocchi”, fanno sapere da Fratelli d’Italia.

Nella foto oltre a Piciocchi, al centro, e Rixi, alla sua destra, troviamo il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in queste settimane in costante collegamento con la Liguria e il coordinatore regionale del partito Matteo Rosso, anch’egli in posa. Ci sono poi Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, e Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.

Nell’immagine anche Umberto Calcagno, commissario regionale dell’Udc, Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali per la Lega e Maurizio Gasparri, presidente di Forza Italia in Senato, oltre ad altri esponenti di Fdi.

Al segretario provinciale genovese del Pd Simone D’Angelo, che ieri da un incontro in Val Bisagno, accusava Piciocchi di non avere un programma “se non di voler portare avanti progetti di Bucci come lo skymetro o l’inceneritore”, risponde indirettamente Rixi: “Con Pietro vogliamo portare avanti il grande lavoro fatto in questi anni, con lo sguardo rivolto allo sviluppo, alle infrastrutture, alla sicurezza e alla qualità della vita dei genovesi”.