Comunali Genova, c’è il via libera da Roma: Piciocchi è il candidato sindaco del centrodestra

Genova. Anche l’ultimo ostacolo è superato: Pietro Piciocchi è a tutti gli effetti il candidato sindaco del centrodestra alle prossime comunali di Genova. L’atteso via libera da Roma è arrivato oggi dopo una riunione tra i vertici nazionali dei partiti della coalizione.

La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata – e probabilmente sarà diramata nelle prossime ore – ma la conferma è stata notificata allo stesso Piciocchi da fonti di maggioranza più che attendibili.

L’investitura de facto si era concretizzata il 10 gennaio, quando il governatore Marco Bucci aveva riunito tutti i leader locali in Regione per farli convergere sul nome del vicesindaco reggente. Da allora Bucci non ha fatto altro che insistere su un concetto: “Per partire con la campagna elettorale non serve aspettare il via libera da Roma“. Il nulla osta, comunque, era stato promesso entro un mese e così è stato.

Del resto il centrodestra nazionale, e in particolare la premier Giorgia Meloni, aveva con l’ex sindaco un particolare debito di riconoscenza per aver tolto le castagne dal fuoco alla coalizione nel post Toti, quando trovare un candidato unitario alla guida della Regione sembrava quasi impossibile. Dunque era prevedibile che l’indicazione di Bucci, per quanto magari non graditissima a tutti gli alleati, trovasse davanti a sé un’autostrada spianata.

Piciocchi ha lanciato di fatto la sua campagna elettorale sabato scorso al Teatro Stradanuova, peraltro lo stesso luogo scelto da Andrea Orlando per i primi incontri in vista delle regionali. A dargli manforte c’erano tutte le forze del suo schieramento, dalla triade dei partiti di governo alle liste civiche (che saranno forse tre) passando per l’Udc.

Le reazioni

“L’unità ormai è solo a destra. Mentre Pd e sinistre non fanno altro che litigare sul nome del candidato sindaco e per accaparrarsi quella o quell’altra poltrona da assessore, i partiti del centrodestra, anche a livello nazionale, sono uniti e compatti per Pietro Piciocchi sindaco di Genova – commenta per prima Francesca Corso, assessora comunale e segretaria provinciale della Lega, quando ancora manca l’ufficialità della notizia -. Per loro ci sono, da mesi, divisioni e girandole sui nomi del candidato e per occupare le varie poltrone. Per noi ciò che conta davvero è lavorare a testa bassa seguendo la linea del programma politico e amministrativo del centrodestra, da condividere in piena sintonia con Regione Liguria e Governo nazionale. Dato che loro non riescono nemmeno a mettersi d’accordo sul nome del candidato sindaco e della squadra degli assessori, non si capisce come possano governare una grande città come la nostra Genova. Noi siamo quelli del fare. Loro quelli dei litigi e della decrescita (in)felice”.