Comunali, Piciocchi lancia la corsa con tutto il centrodestra. Bucci: “Vinceremo al primo turno”

Genova. L’imprimatur romano deve ancora arrivare, ma intanto Pietro Piciocchi lancia di fatto la campagna elettorale chiamando a raccolta tutto il centrodestra al Teatro Stradanuova con un incontro dal titolo Genova 25-30: “Un momento in cui ci ritroviamo tutti insieme, la coalizione, i partiti, le liste civiche perché vogliamo dare un segnale di grande coesione, compattezza ed entusiasmo alla città”. A lanciare la sua corsa è colui che lo ha adottato anni fa come braccio destro prima di indicarlo agli alleati come candidato, il presidente Marco Bucci. Che non si cura degli ultimi risultati elettorali e, anzi, pronostica: “Io sono convinto che non ci sarà bisogno del ballottaggio, bisogna vincere al primo turno perché così si dà un segnale importante per il futuro”.

Il vicesindaco reggente non teme colpi di scena: “Io in questo momento, anche per il ruolo che rivesto, ho la responsabilità di guidare un progetto e questa è una coalizione che si muove al di là delle singole persone. Dopodiché, ovviamente c’è un dialogo con Roma, non ho particolari preoccupazioni da questo punto di vista. Ci sono tempi fisiologici e un metodo che correttamente va rispettato. Io sono onorato di questa investitura che in maniera assolutamente coesa e compatta è arrivata dal centrodestra ligure”.

“Io non ho mai detto in pectore, per me è il candidato e basta“. Rispetto a ieri, però, Bucci corregge il tiro: “Il via libera di Roma? Non ho detto che non serve. Diciamola seriamente la cosa: noi non aspettiamo, noi andiamo avanti. Non impedisce di partire, non impedisce di lavorare. Poi ovviamente, quando verrà, sarà ben accetto e andremo avanti tutti quanti”.

“Vogliamo dare continuità all’azione di governo di questa città, anche domandandoci dove possiamo migliorare, perché mi rendo conto che ci sono alcune criticità che dobbiamo risolvere, su cui dobbiamo dare dei segnali”, riconosce Piciocchi. Ma quali sono, e soprattutto come si fa a sistemarle in pochi mesi dopo otto anni di amministrazione? “Certamente dobbiamo migliorare l’aspetto di comunicazione, di dialogo con la cittadinanza, non perché in questi anni non l’abbiamo fatto. Alcuni grandi progetti, i cui benefici li vedremo tra un certo numero di anni, forse non sono stati ancora capiti. E io vedo nelle giunte itineranti: ad esempio, ieri parlavamo dello Skymetro a Molassana, dove c’è una forte richiesta di attuarlo, poi però al tempo stesso c’erano lamentele sui cantieri degli assi di forza. Allora penso che noi su questo abbiamo peccato, nel non riuscire adeguatamente a spiegare alla gente quali sono i progetti nel medio, nel lungo periodo, ma soprattutto come questi progetti porteranno benefici pratici su di loro. Poi c’è tutta la parte della quotidianità, dell’attenzione alla città, ai bisogni spiccioli. Su questo ci stiamo muovendo. Ieri abbiamo assunto una delibera importante per dare ulteriori risorse ai Municipi. E dobbiamo lavorare molto sui giovani”.

Dunque nessun dietrofront, nemmeno sulle grandi opere più controverse: “La linea dell’amministrazione non cambia – risponde Piciocchi -. Io su questo voglio essere molto serio perché non vado alla ricerca di un facile consenso. E poi è tutto da dimostrare che molte di queste opere siano avversate dai cittadini”. Poi l’attacco al centrosinistra che – pur essendo in alto mare per la scelta del candidato – ha già definito nel programma di massima il no a Skymetro e funivia di Forte Begato: “Vorrei chiedergli cosa vogliono fare se vincono le elezioni, vanno a Roma e restituiscono 400 milioni al governo per lo Skymetro, vanno a Roma e restituiscono 40 milioni al governo per la funivia? Perché io conosco le norme, questi soldi non è che vengono messi su altre cose, questi soldi vengono ritirati. Allora, è questa la responsabilità che dobbiamo dimostrare dai cittadini. Lo stop and go è proprio una cultura che non ci appartiene. Siamo anni luce lontani da questo modo di fare che, peraltro, è quello che prima del 2017 ha ucciso questa città e l’ha condannata al declino che noi invece siamo riusciti ad invertire”.

“A parte le grandi opere, a parte tutto quello che è stato fatto in città, a parte il fatto che tutti dicono che la nostra città è molto più bella rispetto a prima ed è molto più vivibile, in questi anni noi siamo riusciti a cambiare il modo di sentire il sentiment dei della nostra città, dei genovesi – aggiunge Bucci -. Io sono arrivato con il sindaco il cui motto era La città è in declino, dobbiamo gestire il declino. E invece noi oggi abbiamo dato la confidenza ai genovesi che il loro destino, il loro futuro è nelle loro mani, è nelle nostre mani. Sarebbe veramente un disastro se noi fermassimo questa energia che c’è nei nostri cittadini per qualcuno che invece vuole fare politica nel peggior senso della parola, o per i signori del no che non vogliono infrastrutture”.

Sul palco, oltre al governatore Bucci e al viceministro Rixi prima del candidato, i rappresentanti locali di partiti e liste civiche: Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria), Carmelo Cassibba (Vince Genova), Umberto Calcagno (Udc), Antonio Bissolotti (Noi Moderati), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Alessio Piana (Lega) e Stefano Balleari (Fratelli d’Italia).

Ma c’è pure spazio per ampliare la coalizione: “Porte aperte – sottolinea Piciocchi -. Noi, a differenza di altri non abbiamo pregiudizi, non ci sono steccati perché ci guida un sogno, ci guida un desiderio e un progetto città per il quale è utile il contributo di tutti. Spesso si parla di di questo centro, di questo civismo. Io penso che noi, anche per la nostra cultura e per il nostro pragmatismo, siamo gli interlocutori naturali del tessuto produttivo di questa città, del sistema economico, del mondo associativo, dei corpi intermedi. Allora io a questi mi rivolgo, a questi lancio un appello: c’è bisogno di voi per portare nella nostra coalizione e chi poi avrà ruolo di governo, competenze, professionalità, esperienza”.

Una coalizione di cui Bucci si configura sempre più come leader in Liguria, dopo essersi prestato come jolly quando la coalizione brancolava nel buio in vista delle regionali: “Ma no – si schermisce – direi che noi lavoriamo tutti assieme, io faccio il mio lavoro come amministratore, ma ci sono anche i partiti, ci sono le liste civiche, non abbiamo un uomo solo al comando. È chiaro che abbiamo una capacità di sintesi e oltre all’analisi ci vuole la capacità di sintesi. Ed è quella che manca in questi giorni perché gli altri non fanno altro che litigare uno con l’altro…“.