Comunali Genova, nel Pd concreta la pista Silvia Salis ma restano in ballo Pandolfo e Romeo

Genova. Uno dei problemi del Pd, e per estensione del centrosinistra, in queste settimane di discussione sul nome del candidato sindaco alle comunali di Genova della prossima primavera, è stato il flusso continuo e incontrollato di nomi usciti sui media con i tempi e i modi sbagliati e che, puntualmente, sono stati bruciati.

Tempismo pessimo quello che ha portato alcuni esponenti dem a far circolare, tra ieri e oggi, il nome che davvero nessuno si aspettava, e che però è stato oggetto, e non solo negli ultimi giorni, di un dialogo costante e, dicono ora da via XX Settembre, concreto.

Il nome è quello di Silvia Salis, vicepresidentessa vicaria del Coni, campionessa di lancio del martello, figura che, soprattutto a Roma, ha saputo ritagliarsi un ruolo di grande rilievo che forse, a Genova, non è stato completamente inteso.

Tempismo pessimo perché proprio oggi Silvia Salis ha dato l’ultimo addio al padre Eugenio. I funerali si sono tenuti all’interno del tempio laico di Staglieno. “E’ la vita la vita” di Cochi e Renato, la canzone scelta come colonna sonora. C’è da sperare che alla famiglia Salis, davvero, non manchi la dote dell’ironia. Tempismo pessimo, però, anche per questioni meno personali. A causa del suo ruolo, Salis, avrebbe preferito maggiore discrezione per poter trattare la materia insieme ai vertici del Coni.

Il nome di Silvia Salis – e si vedrà nelle prossime ore se sarà l’ennesimo “bruciato” o se passerà indenne la tempesta mediatica – stupisce perché non solo nessuno si era mai domandato quale potesse essere il suo pensiero politico tout court, ma perché in molti la accostavano (anche insieme al marito, il regista Fausto Brizzi) alle iniziative mediatiche della giunta Toti: qualcuno ricorderà, ad esempio, gli spot per #lamialiguria (anche se i compensi di quei prodotti erano stati donati in beneficienza).

Ad ogni modo, il nome di Silvia Salis non è il solo su cui si sta ragionando in casa Pd. Oggi avrebbe dovuto tenersi la riunione del comitato politico nominato dalla direzione per accompagnare la discussione sul candidato, ma anche oggi l’incontro è stato sconvocato. Sul tavolo di quell’incontro, se mai ci sarà – viene da domandarsi a questo punto – restano in ballo le ipotesi di Federico Romeo, il presidente del municipio Valpolcevera che piace alla minoranza e che, nelle retrovie, viene spinto da Claudio Burlando, e quella di Alberto Pandolfo, il neodeputato che dovrebbe avere le caratteristiche del candidato unitario ma che, però, non entusiasma gli alleati della coalizione.