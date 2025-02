Comunali Genova, dopo il via libera del M5s il Pd formalizza la richiesta di candidatura a Silvia Salis

Genova. Dopo la nota del M5s, che questa mattina ha fatto scattare i suo semaforo verde, un nuovo passaggio nella liturgia della definizione della candidatura alle comunali di Genova per il centrosinistra.

Il Pd comunica di avere formalizzato la richiesta a Silvia Salis di candidarsi a sindaca di Genova. Lo annuncia il Partito Democratico di Genova. “Alla luce dell’esito del comitato politico, il Partito Democratico ha formalizzato a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a sindaca di Genova alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica”.

Silvia Salis, genovese, 39 anni, laureata in Scienze politiche, è dal 2021 vicepresidente vicaria del Coni, dopo una grande esperienza maturata sui campi dell’atletica italiana e internazionale.

“Prima donna ai vertici dell’organismo sportivo nazionale, ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali”, ricordano i dem. Già nelle prossime ore sarà convocata l’assemblea metropolitana del partito per gli adempimenti statutari.

“Si arriva a questo risultato grazie a coloro che in queste settimane hanno lavorato per l’unità del Partito Democratico e per la più ampia coesione di una nuova coalizione progressista, a partire da Alberto Pandolfo, Alessandro Terrile, Armando Sanna e Federico Romeo”, si legge nella nota che cita, non a caso, i quattro esponenti locali del partito che avevano dato la loro disponibilità a una candidatura.