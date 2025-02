Comunali Genova, M5s: “Via libera alla candidatura di Silvia Salis, collaborazione con Beghin”

Genova. “Nella serata di domenica 16 febbraio il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin. Siamo certi che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini“.

Dopo le anticipazioni di ieri sera, con una nota ufficiale questa mattina, il Movimento 5 Stelle Liguria ha fatto scattare il suo semaforo verde alla candidatura a sindaca per il campo progressista della vicepresidente del Coni, Silvia Salis.

Manca, a questo punto – a parte la conferma della messa a disposizione da parte della stessa Salis – solo un passaggio per l’ufficializzazione: la riunione della direzione del Pd, che dovrebbe tenersi tra oggi e domani. Ieri il comitato politico “dei saggi” del Pd (organismo costruito per affiancare il segretario Simone D’Angelo nel percorso per la definizione delle candidature e che comunque già tiene insieme da rappresentanti delle varie correnti del partito), ha dato il suo parere positivo, sia pure con l’astensione della minoranza che ha criticato “non tanto la persona, ma il metodo che ha portato alla candidatura, conducendo altrove le trattative”.

Le altre forze della coalizione, incontrate dalla stessa Salis negli scorsi giorni, da Avs a Italia Viva passando per Linea Condivisa, sembravano sostanzialmente già allineate.

Ora la richiesta, da parte dell’Alleanza Verdi Sinistra, ma condivisa anche da altri soggetti, di un tavolo per definire ufficialmente la candidatura, varare il programma e affrontare la questione delle presidenze dei municipi.

La fumata bianca su Silvia Salis potrebbe arrivare nello stesso giorno in cui il centrodestra ufficializzerà la candidatura a sindaco di Pietro Piciocchi. Nulla che non sia ormai ampiamente noto, ma l’appuntamento è fissato a mezzogiorno per una conferenza stampa all’Acquario di Genova con tutti i leader della coalizione in Liguria: per Fratelli d’Italia il deputato Matteo Rosso, per la Lega il viceministro Edoardo Rixi, per Forza Italia il capogruppo regionali Carlo Bagnasco, per Noi Moderati la deputata Ilaria Cavo, per l’Udc Umberto Calcagno, per Vince Genova il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba, per Orgoglio Liguria Stefania Cosso, e per il Nuovo Psi Simone Boido.