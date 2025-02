Comunali Genova, per il centrosinistra il giorno più lungo: incerto l’incontro tra i “saggi” e i tre candidati

Genova. “Sarà una lunga giornata”. Un maggiorente del Pd genovese riassume con queste parole, poco dopo l’alba, l’inizio di quello che si preannuncia come un martedì piuttosto complicato per il centrosinistra nell’ambito della discussione per le elezioni comunali 2025.

Oggi dovrebbe tenersi l’incontro tra i “saggi” del Pd – il comitato politico creato dalla direzione del partito per affiancare il segretario Simone D’Angelo – con i tre “candidabili”, ossia i tre esponenti dem che si sono messi a disposizione per correre per la poltrona di sindaco: Federico Romeo, Armando Sanna e Alessandro Terrile.

Ma il condizionale è d’obbligo. La riunione non è ancora stata convocata. Nel partito, in queste ore, c’è grande fermento sia per quelle che sono le dinamiche interne, sia per i segnali che arrivano dal resto della coalizione che, fino a oggi, ha mantenuto una calma olimpica e una assoluta compostezza.

Quello che si sta verificando adesso, però, è ciò che Genova24 aveva in parte presagito un paio di giorni fa. Il Movimento 5 Stelle, una delle componenti fondamentali del campo progressista a Genova e in Liguria, sarebbe pronto a fare il proprio gioco.

Nessun comunicato ufficiale, nessuna nota, nessun veto espresso nei vari comitati e vertici di coalizione, ma dal mondo pentastellato fanno sapere che “non ci stanno al balletto sui nomi” e che se non ci sarà una soluzione a breve il M5s è pronto a correre da solo.

La candidata la hanno già, Tiziana Beghin, ex europarlamentare. La mossa potrebbe portare il Movimento 5 Stelle a ottenere persino più preferenze che in coalizione e quindi un paio di rappresentanti in consiglio comunale, ma rischierebbe di tenerli fuori dai giochi nella partita per i municipi.

In realtà la corsa solitaria del M5s, per quanto rappresenti una sconfitta per chi voleva presentare una coalizione più ampia possibile, darebbe più libertà di azione al Pd nell’individuazione del candidato. Di fatto, oggi, il Movimento non apprezza nessuno dei tre nomi, Sanna, Romeo e Terrile, e preferirebbe, semmmai, il deputato Luca Pastorino che però – al momento – si è sfilato.

Sullo sfondo un’altra dinamica: il crescente impulso, da parte della base del partito e della società civile, a indicare nella figura di Andrea Orlando la possibilità di una candidatura a sindaco alle comunali. A fronte di chi pensa che sia impensabile riproporre lo sconfitto alle regionali c’è chi invece ricorda il grande risultato ottenuto a Genova proprio da Orlando. Ad ogni modo, il consigliere regionale, non sarebbe un’opzione.