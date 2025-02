Comunali Genova, Ilaria Salis: “La destra si batte con proposte autenticamente di sinistra”

Genova. “Il terreno su cui si può battere la destra, indipendentemente da chi poi si candidi per la sinistra, credo sia attraverso il coraggio di avere proposte che siano autenticamente di sinistra, proposte che vadano veramente a impattare sul terreno sociale”. A dirlo è Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, a margine della presentazione del suo libro Vipera alla sala Cap di Genova, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo ligure.

“Il problema, ad esempio, non è l’immigrazione, il problema è che non ci sono politiche di giustizie sociali sufficienti neanche per chi è residente – osserva ancora Salis rispondendo ai giornalisti -. È indicente che così tante persone in Italia si trovino in una situazione di precarietà abitativa e lavorativa: quello è il terreno su cui possiamo veramente contrattaccare e battere le destre”.

La presentazione del libro – uscito in libreria lo scorso 11 febbraio, anniversario dell’arresto di Ilaria Salis a Budapest – avviene proprio mentre prende il via la campagna elettorale a Genova. Ma la politica locale, a dire il vero, è rimasta quasi tutta fuori dalla stanza: l’unica figura politica apicale presente era Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana. C’era invece Lucia Gaglianese, consigliera municipale del Centro Ovest nelle fila del centrodestra. Nessun incontro pubblico con la candidata sindaca Silvia Salis, omonima per cognome, che ha iniziato la settimana scorsa proprio coi leader rossoverdi Bonelli e Fratoianni. E l’europarlamentare di Avs, pur interpellata sul tema della candidatura civica, non ha risposto nel merito.

Salis, candidata alle europee nell’ottica di liberarla dal carcere, è ancora in attesa dell’esito dell’iter avviato dal governo ungherese di Viktor Orbán per revocarle l’immunità parlamentare. A seconda di quello che sarà il voto in commissione, probabilmente in primavera, rischia di subire un nuovo arresto.

“La scrittura di questo libro – racconta – è stata per me un’esigenza di restituire questa storia a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi mesi terribili, di raccontarla con la mia voce dopo che era stato detto tutto e il contrario di tutto. Scrivere è stato anche un’occasione per cercare di curare e integrare il trauma. Da eurodeputata ora posso effettuare ispezioni nelle carceri italiane, compatibilmente col lavoro a Bruxelles e Strasburgo. Se il carcere ungherese l’ho vissuto da detenuta, sto cercando di fare visite nelle carceri italiane in una prospettiva per cui il carcere si può superare“.

Al dibattito, moderato dal giornalista Matteo Macor, ha presenziato anche Ivan Bonnin, assistente parlamentare di Ilaria Salis oltre che professore di teoria e tecniche della comunicazione all’Università di Genova, con esperienza di ricerca in particolare sul tema delle migrazioni. Al banchetto, insieme ai libri in vendita editi da Feltrinelli, anche magliette con la scritta Free all antifas.