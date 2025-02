Comunali Genova, il centrosinistra in pausa di riflessione. Nuovi tentativi (a vuoto) per Pinotti

Genova. Ore di “decantazione” per il centrosinistra genovese dopo il caos scoppiato negli ultimi giorni sulla candidatura alle comunali di Genova. Un weekend che servirà a schiarirsi le idee per poi ripartire da zero (o quasi) con un lavoro che giocoforza dovrà vedere il Pd in cabina di regia. Anche se, giunti a questo punto, non è più scontato che l’aspirante sindaco debba arrivare dalle fila del partito, dopo il sostanziale fallimento delle trattative impostate a partire dalle tre opzioni messe sul tavolo: Alessandro Terrile, Federico Romeo e Armando Sanna.

Il tavolo di coalizione invocato da più parti non ha ancora una data di convocazione, ma appare un passaggio inevitabile nell’agenda dei prossimi giorni. Nel frattempo, però, c’è chi continua a operare nell’ombra per trovare alternative. E così i rumors di giornata raccontano di nuovi sondaggi per l’ex ministra Roberta Pinotti, che tuttavia avrebbe chiuso nuovamente la porta. Sempre in ambito riformista è tornato a rimbalzare – come ciclicamente accade – il nome di Annamaria Furlan, ex segretaria della Cisl, ad oggi però un’ipotesi piuttosto lontana. Così come il neodeputato Alberto Pandolfo, vociferato da qualche ora, che non sgomiterebbe per candidarsi ma difficilmente potrebbe negare a priori una disponibilità in caso di bisogno.

Nel Pd genovese, lacerato dalle lotte intestine come mai era successo negli ultimi anni, esistono diversi orientamenti. C’è chi ritiene che si debba ripartire da zero, come chiesto pubblicamente dal M5s, proponendo un nome nuovo e in grado di unire la coalizione, pescando nel Pd o magari nel mondo civico (quest’ultima sarebbe la strada più difficoltosa). E chi invece pensa che non tutto sia perduto e si possa ancora trovare una sintesi su uno dei tre profili: del resto Terrile ha fatto un passo indietro, ma Sanna e Romeo non l’hanno seguito.

Un possibile jolly potrebbe chiamarsi Luca Pastorino. Il deputato dem era sostanzialmente allineato su Terrile, ma non ha mai rifiutato a priori l’idea di candidarsi a Genova, sebbene l’idea di dimettersi da sindaco di Bogliasco non lo faccia dormire sonni tranquilli. L’incompatibilità, comunque, è con Italia Viva. E al momento l’unità del campo larghissimo, dal centro fino alla sinistra, appare un mantra irrinunciabile. Nel partito c’è chi continua a spingere su Andrea Orlando (per ora fermo sul no) e non sarebbe fuorigioco neppure il segretario metropolitano Simone D’Angelo, che continua a dirsi indisponibile anche per ragioni familiari, senza tuttavia metterlo nero su bianco.

Ieri, intanto, Linea Condivisa ha fatto la sua mossa offrendo la candidatura di Rossella D’Acqui che oggi ha diffuso il primo comunicato di stampo programmatico: “Negli ultimi anni il centrodestra ha dipinto la narrazione di una Genova meravigliosa, oscurando una realtà fatta di incuria, degrado e abbandono delle periferie. Le manutenzioni essenziali sono state trascurate, mentre le risorse pubbliche venivano dirottate su operazioni di facciata. Ma soprattutto, in questa città ci si è dimenticati delle persone e dei loro bisogni. Basta con politiche che alimentano disuguaglianze: servono case accessibili, servizi efficienti in tutti i quartieri, scuole dell’infanzia adeguate, un vero sostegno al commercio di prossimità e alle attività che ogni giorno tengono viva la città. Non voglio una Genova che accentra potere e risorse nelle mani di pochi, lasciando i municipi privi di strumenti per affrontare le criticità. Voglio una città solidale, che sia davvero a misura di bambini, giovani e anziani. Un decentramento municipale reale che dia potere ai quartieri e alle periferie per rialzarsi, senza dover aspettare decisioni prese altrove”.

A pungolare la coalizione è anche Marco Macrì di Genova Inclusiva, il vigile del fuoco che aveva iniziato la battaglia per il diritto alle terapie dei bambini disabili in Liguria, con una lettera aperta ai leader nazionali Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, Paita e Calenda, tutti personalmente incontrati in questi anni: “La situazione attuale non consente ulteriori esitazioni: è imperativo che le forze progressiste trovino un nome condiviso da contrapporre al centrodestra. Un’alternativa credibile e solida, capace di dare risposte concrete ai bisogni della città e della regione. L’assenza di un progetto comune non solo rischia di indebolire le possibilità di vittoria, ma lascia spazio a un’amministrazione che ha già dimostrato di non avere risposte adeguate alle emergenze sociali ed economiche del nostro territorio”.