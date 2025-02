Comunali Genova, davanti al Comune prima stretta di mano tra Salis e Piciocchi

Genova. In questo martedì 18 febbraio, lontano dagli obiettivi di smartphone e telecamere, un po’ per caso, c’è stato il primo incontro tra Pietro Piciocchi e Silvia Salis, candidati del centrodestra e del centrosinistra alle Comunali di Genova. Un primo incontro che, in realtà, non è tale.

“Mi ha ricordato che ci eravamo già conosciuti in occasione di un evento al Palasport”, ha detto Piciocchi. Scambio confermato dalla vicepresidente del Coni che ha aggiunto: “Sono abituata a fare gare”.

Casualmente la prima stretta di mano tra gli ormai avversari è andata in scena davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Nel palazzo delle Torrette, di fronte a Tursi, Salis ha incontrato nel pomeriggio i vertici locali di Azione, partito che nelle prossime ore scioglierà le riserve sul rientrare o meno nella coalizione del campo progressista. “L’incontro è stato positivo – ha detto Cristina Lodi, segretaria regionale – dovremo parlarne con gli organi direttivi nazionali domani e poi ci sarà l’ufficializzazione”.

“Mi sembra sia stata un’interlocuzione positiva – ha confermato Silvia Salis – per quanto mi riguarda c’è la volontà a formare una coalizione il più ampia possibile, includendo, e con la voglia di rimettere al centro i cittadini”.

Dopo l’incontro – nella foto Salis con la segretaria provinciale di Azione Lastrico e con Francesco Stasio, referente locale per lo sport – la candidata sindaca del centrosinistra ha lasciato via Garibaldi. Alle 18 ci sarà un altro appuntamento, questa volta con le donne dirigenti e consigliere comunali e regionali dei partiti.

Inizialmente l’incontro con le donne della coalizione avrebbe dovuto essere aperto al pubblico e svolgersi in una sala conferenze di via XX Settembre ma l’alto numero di adesioni ha spinto gli organizzatori ad annullarlo e rinviarlo a data da destinarsi.