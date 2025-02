Comunali Genova, da Avs un programma in 10 punti: i nomi dei possibili candidati

Genova. È stato presentato questa mattina, nella sede di Defence for Children in piazza don Gallo, nel centro storico di Genova, il programma di Avs per le elezioni comunali di Genova.

All’appuntamento hanno partecipato Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra a Genova, Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale, e Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana.

“Vogliamo ripartire da quello che è successo 25 anni fa a Genova, dai valori e dagli ideali che portarono migliaia di persone di tutto il mondo a riunirsi in questa città: attenzione all’ambiente, pacifismo, un’economia giusta. Vogliamo avere un territorio che produce, ma che decide cosa e come produrlo. Non possiamo vivere solo di turismo e abbiamo bisogno di una portualità diversa, non fondata solo sulla logistica. Non devono esserci più ghetti e periferie, ma un’unica Genova che va avanti insieme, senza lasciare nessuno indietro”, ha esordito Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale.

Il gruppo di lavoro di AVS ha reso noto il programma per le prossime elezioni comunali, diviso in dieci punti. Tra le proposte investimenti in economia circolare, edilizia sostenibile, agricoltura biologica e turismo responsabile con incentivi per cooperative e imprese sociali,

maggiori investimenti sulla sicurezza strutturale e qualità delle nostre scuole, manutenzioni scolastiche e qualità del cibo, la creazione di un regolamento comunale per gli affitti brevi, manutenzione degli alloggi popolari e per il ripristino delle case sfitte, l’internalizzazione dei servizi OSE e il potenziamento degli asili comunali.

E ancora mobilità sostenibile e trasporti pubblici gratuiti, con investimenti in bus elettrici e tram (no Skymetro e no Funivia), una rete efficiente di piste ciclabili e zone pedonali, trasporto pubblico gratuito per residenti e lavoratori a basso reddito e studenti universitari e aumentare le fasce orarie del trasporto pubblico, soprattutto in quelle serali.

In tema di transizione ecologica, Avs punta sulla creazione di comunità energetiche locali per la produzione di energia rinnovabile e poi difesa del territorio, stop al consumo di suolo e rigenerazione urbana.

Nel programma, la costituzione di una città più inclusiva con un piano per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità e la creazione di uno sportello anti-discriminazione e supporto legale gratuito.

In tema di rifiuti ed economia circolare, potenziare la raccolta differenziata con il porta a porta e il compostaggio, creare centri per il riuso e la riparazione di oggetti, incentivi alle aziende che riducono imballaggi e sprechi e una biblioteca degli oggetti, condivisione e stimolo al senso di comunità.

Nei dieci punti anche i servizi di prossimità, con la difesa e rilancio del settore socio sanitario pubblico con più fondi per presidi territoriali, il potenziamento dei servizi per anziani, disabili e persone vulnerabili e co-housing e spazi comuni destinati all’uso collettivo e alla condivisione degli spazi con aree verdi e orti comuni, e poi una rete di spazi e eventi culturali diffusi e sostegno alla cultura indipendente.

Infine progetti di agricoltura periurbana, con la creazione di orti urbani e mercati contadini local e incentivi alle aziende agricole che adottano metodi ecologici, inserimento di prodotti a km zero nelle mense pubbliche, sostegno al commercio di vicinato – e stop nuove aperture grande distribuzione –

e la creazione di un assessorato alle politiche del cibo

Ecco chi già ha aderito al progetto di AVS a Genova, ovvero i possibili candidati in consiglio comunale e nei municipi

Francesca Ghio

Consigliera comunale, ha aderito ad Europa Verde

“Sono laureata in comunicazione, ecologia e biodiversità, e sono un’attivista. In questo pianeta ci sono sufficienti risorse e spazi per permettere la coesistenza pacifica a tutti gli esseri viventi; non è idealismo, è realtà. Porto i valori della giustizia sociale e climatica all’interno delle istituzioni della mia città e lavoro per il bene collettivo”

Francesca Coppola

Consigliera Municipio Centro Est, ha aderito ad Europa Verde

“Architetta del paesaggio, educatrice e attivista ambientale. Genova deve essere un faro d’innovazione, capace di adattarsi con coraggio al cambiamento climatico con strategie sostenibili e a lungo termine. La mia città ideale non ha paura della diversità ma sa valorizzarla, alimenta il dialogo e risponde alle esigenze di chi spesso resta inascoltato”

Lorenzo Garzarelli

Consigliere Municipio Levante, ha aderito a Sinistra Italiana

“Mi occupo di privacy per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Da ottobre anche referente di alcune tra le Fondazioni più importanti d’Italia quali Telethon, AIRC e FISM, al tavolo per le regole deontologiche della ricerca scientifica. Dal 2022 consigliere del municipio Levante. Mi candido per una Genova che sappia cambiare logiche e prospettive, ampliando i propri orizzonti. Che torni a creare lavoro che non sia precario. Che sia accessibile, accogliente ed innovativa. Mi candido per una Genova dove il senso di comunità e la qualità della vita prevalgono sull’interesse del singolo”

Fabrizio Gelli

“Sono nato a Genova il 16 giugno 1974. Sono padre di due bimbi e vivo nel primo entroterra genovese insieme alla mia famiglia. Sono un insegnante di Laboratorio di Elettronica. Lavoro nella scuola pubblica da 25 anni. In questi ultimi anni, oltre all’insegnamento della robotica, ho progettato un laboratorio dal nome RepairClub, che ha come obiettivo il recupero di dispositivi elettronici guasti e finalità la sensibilizzazione rispetto al tema del ciclo dei rifiuti elettronici. Sono un appassionato di musica. Suono e scrivo canzoni. Ho pubblicato diversi dischi. Mi occupo di associazionismo da molti anni. Sono stato fondatore e presidente di diverse associazioni attive in campo culturale e assistenziale. Ho creato e organizzato diversi eventi musicali La passione per l’associazionismo mi ha portato a candidarmi, nel 2012, come consigliere municipale a Genova, come indipendente nelle liste di SEL. Sono stato primo degli eletti e ho ricoperto il ruolo di vice presidente e assessore alla cultura nel Municipio Medio Ponente. Ho finito la mia esperienza amministrativa nel 2017.

Dopo un periodo di pausa, durante il quale ho continuato a occuparmi di politica come referente di una lista civica che elesse nel 2017 tre consiglieri municipali, di cui uno vicepresidente e assessore al territorio, e attraverso un podcast satirico molto seguito in città. Nel 2024 mi sono candidato nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni regionali liguri raccogliendo più di mille voti.

Dal 30 novembre 2024 sono tesserato in Europa Verde”

Andrea Bassoli, 30 anni, ingegnere, lavora come consulente per l’efficienza energetica per Fratello Sole, impresa sociale che supporta Enti del Terzo Settore ed Enti religiosi nella transizione ecologica. Attivo nell’associazionismo genovese da più di 10 anni, al momento è socio di Spazio 126, Cittadini Sostenibili, Wallout magazine e con loro porta avanti i temi dell’ecosocialismo e dell’attivisimo.

Maria Michela Tacchini

Avvocata, 38 anni, specializzata in diritto di famiglia, dei minori e delle fasce deboli, commissario esterno nella prima commissione municipio Valpocevera, per più di 15 anni ha svolto volontariato verso i giovani del quartiere. Nata e cresciuta nelle case popolari, crede fermamente e si batte per le politiche abitative e per una società più attenta ai bisogni di chi non ha voce.

Massimo Romeo

Impiegato in un’azienda del settore ambientale, più precisamente nel settore della raccolta differenziata.

Già assessore municipale con delega alle manutenzioni.

Crede in una Genova città multicentrica; dove destinare maggiori risorse ai suoi Municipi per programmare e progettare un futuro migliore.

Tra i civici che si sono già mostrati pronti ad aiutare AVS, ci sono Pierpaolo Cozzolino, storico titolare del Kovalski, Ika Arkel, ideatrice del bicibus che porta a scuola in bici i bambini e le bambine della Nazario Sauro alla Foce, e l’insegnante Giorgia Parodi di Sestri Ponente.

Pierpaolo Cozzolino

“Sono nato nel 1979. Da 25 anni lavoro nel mondo dei locali e da vent’anni produco, promuovo e realizzo eventi importanti per la città sia di respiro culturale, sia di orientamento eno-gastronomico. Sono il titolare del ristorante Kowalski, sono il co-fondatore della rete d’impresa Contatto e co-fondatore del progetto Transatlantica. Sono attualmente responsabile del centro storico per Fiepet-Confesercenti. Nel corso della mia carriera, come detto, ho ideato e prodotto molti eventi fra i quali: Birralonga, Vinicoli e Forchette Foreste e ho partecipato alla nascita e allo sviluppo di eventi come Effetto Notte, Calibro, Genova Cocktail Week, Palo.Incrocio.Traversa!, Piacere Polonia e molti, molti altri. Sono sposato da 15 anni con Agnieszka e ho due figli, Sebastian e Gabriel. Gioco a basket quando posso, sport che amo. Leggo molto, scrivo quando posso. Metto i dischi in giro perché mi piace, non perché io sia bravo in questo. Vorrei spendermi per la mia comunità, per il mio territorio: migliorare la nostra vita non domani, oggi.

Ica Arkel

Laureata in scienze delle relazioni internazionali, dopo aver svolto servizio civile presso l’unità operativa cittadini senza territorio del Comune di Genova (UOCST) ha mosso i primi passi professionali nel mondo del giornalismo e in particolare in quello sportivo. Mamma di tre bambini, di cui uno autistico e perciò molto attenta al tema della disabilità, per conciliare famiglia e lavoro si è reinventata imprenditrice nel mondo della sostenibilità di una micro azienda che si occupa di pannolini lavabili, con una filiera artigianale esclusivamente Made in Italy. Particolarmente attiva riguardo alla mobilità sostenibile è fondatrice e organizzatrice del BicibuSauro, una iniziativa volta a portare a scuola i bambini in bicicletta, per promuovere uno stile di vita sano e soprattutto rispettoso dei più piccoli e dei loro spazi.

Giorgia Parodi

Nata nel 1991 a Sestri Ponente, è insegnante di scienze in un istituto professionale e commissaria esterna nella commissione del municipio VI. Si impegna per promuovere una scuola migliore e un ambiente più giusto per le future generazioni.

Emilio Robotti

“Avvocato da quasi trent’anni, da sempre sensibile ed impegnato a difesa dei diritti umani, antifascista, ogni volta che è stato necessario, ho unito la professione con l’impegno civile: ad esempio, con azioni collettive ed individuali contro la discriminazione e a difesa dei diritti umani. Volontario nelle strade di Genova durante il G8 del 2001 e poi difensore delle vittime nei processi che ne seguirono, sono stato fondatore dell’Associazione Giuristi democratici, della sezione ligure dell’Unione Forense Tutela Diritti Umani (la più antica in Italia). Membro dal 2018 della Commissione Internazionale e Diritti Umani dell’Ordine Avvocati di Genova, da 13 anni sono coordinatore dello Sportello genovese di Avvocato di Strada presso la Comunità di S. Benedetto al Porto di Don Gallo, per l’assistenza legale gratuita alle persone senza dimora”

Lorena Lucattini

Nata a Genova il 24/5/1968, laurea in legge, specializzazione biennale in professioni legali, prima avvocato, Giudice onorario, direttore presso ministero della giustizia poi. Mediatore civile e commerciale. Mamma di due gemelli. Impegnata nelle battaglie a tutela dei diritti dei cittadini, ha partecipato attivamente in gruppi e associazioni femministe e contro la violenza sulle donne dal 2011.

Simona Cosso

“Segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova. Ho 53 anni e vivo a Genova con la mia famiglia. Sono insegnante di Lettere nella scuola superiore e mi occupo di integrazione degli alunni e alunne stranieri e disabili. Da anni partecipo al volontariato rivolto minori e adolescenti nel centro storico e nei quartieri periferici. Volontaria nelle scuole di alfabetizzazione per migranti, impegnata nella cooperazione internazionale in Albania e negli hot-spot delle isole greche e in progetti presso istituti penitenziari di Genova. Mi occupo dei temi del lavoro attraverso la rappresentanza sindacale. Faccio parte di associazioni femministe con le quali lotto per la parità di genere”