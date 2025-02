Comunali Genova, Bucci: “Silvia Salis? Ottimi rapporti, abbiamo un sacco di foto insieme…”

Genova. “Con Silvia Salis abbiamo lavorato molto assieme, abbiamo fatto un sacco di cose assieme. Penso che abbiamo anche un sacco di fotografie assieme, quindi le useranno in campagna elettorale…”. A mezza voce e con un filo di sarcasmo il presidente ligure Marco Bucci commenta le voci sempre più insistenti sulla candidatura di Silvia Salis, ex atleta olimpica e attuale vicepresidente del Coni, alle prossime comunali di Genova. Voci accolte con una certa inquietudine nel centrodestra. “Abbiamo sempre lavorato bene nel campo sportivo, ovviamente non nel campo dell’amministrazione. Ha degli ottimi rapporti, penso che continueremo ad avere sempre ottimi rapporti”.

Nelle scorse settimane Bucci si è intromesso più volte nelle vicende politiche del campo avversario. Non solo per chiedere a gran voce un contraltare al suo alfiere Pietro Piciocchi (a proposito, lunedì sarà presentato ufficialmente a Genova con tutta la coalizione), ma anche per dare qualche suggerimento. Ormai celebre la battuta su Armando Sanna vicesindaco dopo essere stato “massacrato” dal Pd, mentre qualche giorni fa ha chiamato in causa Massimo D’Alema: “Tra velisti ci parliamo, gli chiederò di candidarsi”.

Con Silvia Salis però il rapporto è più stretto. Lo stesso Bucci l’ha nominata ambasciatrice di Genova nel mondo nel 2023: “Certo, ho fatto un sacco di lavoro con lei perché penso che per Genova sia una persona di rispetto che ha fatto una carriera brillante in un campo ben preciso. Quanto questo poi si rifletta nell’altro campo è tutto da vedere. Per ora io non ho opinioni perché bisogna vedere poi come si comporta”.

Di certo, viene fatto notare al governatore, sarebbe una candidata in grado di sparigliare le carte rispetto agli uomini di partito circolare finora. “Però questo è un problema della sinistra, non è certamente il mio problema – replica -. A noi interessa avere un candidato che possa fare il dibattito con Pietro Piciocchi e che dal dibattito la città possa crescere. Questo è l’obiettivo. Se lei è il candidato ufficiale sarà un bel dibattito”.

E poi rilancia: “Pietro è molto attrezzato e agguerrito. Vedremo come andrà a finire. Io sono supporter di Pietro, come sapete, perché so che è il candidato migliore in assoluto in questo periodo. In tante cose che ho visto fare adesso è anche più bravo di me, quindi figuriamoci, farà un ottimo risultato. Poi se qualcuno vuol competere con Pietro, che lo faccia. Se poi perde mi dispiace, ma rimaniamo amici lo stesso“.

C’è anche chi ha fatto notare che l’entrata in scena di Marco Bucci otto anni fa non era stata molto differente. Oggi il governatore, raccolta la spinosa eredità di Giovanni Toti, è il punto di riferimento del centrodestra in Liguria, ma nel 2017 era solo un manager affacciatosi alla pubblica amministrazione tramite Liguria Digitale: “Io però non conoscevo la città, non conoscevo nessuno, non mi conosceva nessuno, quindi non ho sentito qual è stata la sensazione della città, non me ne sono accorto – riflette l’ex sindaco -. Io ho sempre lavorato nell’amministrazione, insomma è una cosa un po’ diversa“.

E infatti a Silvia Salis – peraltro ormai da anni dirigente sportiva – il presidente non contesta l’inesperienza: “Le persone nuove hanno tutta l’opportunità per crescere, per farsi valere se sono in gamba. Non serve preparazione, ma capacità. La preparazione, certo, l’esperienza fa sempre piacere, però non è necessario avere sempre l’esperienza, sennò non si farebbero mai cose nuove. Quello che serve sono le capacità, nel senso di saper avere leadership, avere la visione, saper guidare, saper dimostrare e spiegare la visione ai cittadini e soprattutto poi essere in grado di fare il lavoro da sindaco. Ecco, queste sono tutte cose che devono essere dimostrate”.