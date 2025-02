Comunali Genova, Bucci: “Salis buona candidata, se me l’avesse chiesto buona anche per noi”

Genova. “Certamente Silvia Salis è una buona candidata. Se l’avesse chiesto a me, poteva essere una candidata anche per noi”. Così, all’agenzia Dire, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine della tappa genovese del tour del Gestore dei servizi energetici, rispondendo a una domanda sulla candidata sindaca del centrosinistra a Genova, Silvia Salis.

Dopo l'”endorsement” di Giovanni Toti, che ha parlato della figura di Salis e della sua storia paradigmatica “di un ascensore sociale che ha funzionato”, anche il governatore – che nei giorni scorsi aveva alimentato la polemica presto smontata sulla residenza romana della vicepresidente del Coni – spende parole di stima che, ovviamente, creeranno nuovi imbarazzi nel centrosinistra.

Non solo. Ieri il governatore aveva confessato ai suoi di sentirsi “tradito” dalla candidatura di Salis, con cui aveva collaborato parecchio in passato per quanto riguarda l’ambito sportivo, e che nel 2021 aveva nominato Salis “ambasciatrice di Genova nel mondo”.

Su questo presunto tradimento è intervenuto, via social, sulla sua chat Vasta, anche l’ex ministro e governatore, Claudio Burlando: “Leggere che Bucci si sente tradito per la scelta di Silvia Salis non ha prezzo. Ma come si fa a pensare che, se nomini una ambasciatrice di Genova nel mondo (per indiscussi meriti sportivi), poi ti debba essere fedele anche se fai una riga di c…..e? Quest’uomo non è lucido. Ma ci fai o ci sei?”.