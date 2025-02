Comunali, D’Acqui (Linea Condivisa) si sfila e sostiene Silvia Salis: “Impegno per la costruzione del fronte comune”

Genova. “Fin dall’inizio di questa avventura elettorale ho scelto di mettermi a disposizione di un progetto politico che ritengo fondamentale per il futuro della nostra città. Con il gruppo di Linea Condivisa abbiamo lavorato per costruire un’alternativa forte, credibile e capace di battere il centrodestra. Per noi l’unità del centrosinistra non è mai stata un elemento secondario ma la condizione necessaria per dare a Genova una nuova prospettiva di governo”. Lo dichiara la presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui che aggiunge:

“Per questo condivido la scelta di convergere sulla candidatura di Silvia Salis, una donna che ha dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle nostre proposte programmatiche. Dopo un confronto costruttivo, ho deciso di ritirare la mia candidatura e di mettere a disposizione il mio impegno, la mia esperienza, la mia competenza e il lavoro svolto fin qui per rafforzare il percorso comune della coalizione. Non si tratta di un passo indietro ma di un passo avanti per il bene della città e per consolidare un progetto condiviso che possa portare al cambiamento che Genova merita”.

“Come Linea Condivisa mettiamo a disposizione tutto il patrimonio di idee e di elaborazione politica nella costruzione del programma affinché diventi parte integrante della proposta politica con cui ci presenteremo alle elettrici e agli elettori. Questa scelta è coerente con il percorso che abbiamo sempre portato avanti – aggiunge tutto il direttivo dell’associazione – Abbiamo sempre creduto che il modo migliore per cambiare le cose fosse lavorare insieme, costruire insieme, vincere insieme. Oggi più che mai dobbiamo restare uniti per dare a questa città un governo capace di rispondere alle sfide che ci attendono”.

“Come Linea Condivisa confermiamo il nostro impegno nella costruzione di percorsi civici, con persone pronte a impegnarsi sia in Comune che nei vari Municipi, per rafforzare l’alternativa al centrodestra e garantire una politica vicina ai territori. Oggi più che mai crediamo che sia fondamentale lavorare insieme, con determinazione e coerenza. Per questo chiediamo la convocazione di un tavolo di coalizione per definire il programma, le modalità di azione a sostegno della candidata e le questioni da affrontare nei vari Municipi. Finalmente si costruisce un vero gioco di squadra. Siamo qui per vincere, per costruire un’alternativa forte e credibile, per restituire a Genova una politica che metta al centro le persone e i loro bisogni”.