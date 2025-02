Comunali, continua lo scontro sui municipi. Centrosinistra: “I presidenti del centrodestra difendono l’indifendibile”

Genova. Dopo le aspre critiche alla riforma dei municipi voluta da Bucci da parte di Silvia Salis, continua lo scontro politico tra partiti ed esponenti delle due coalizioni sul tema. A rispondere alla candidata sindaca del centrosinistra erano stati i presidenti municipali Maurizio Uremassi e Federico Bogliolo: oggi la risposta da parte del Partito Democratico

Alle parole di Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX Levante, parla il Capogruppo PD Gianni Calisi “Bogliolo gioca coi numeri. Un conto è parlare di cifre teoriche a disposizione dei Municipi, tutt’altra questione è la possibilità che hanno questi di spenderli nella maniera che ritengono più opportuna. Inoltre la Capitalizzazione Aster è sempre esistita e con cifre identiche per tutti i Municipi, altra questione invece sono le somme in Conto Capitale che un tempo erano a disposizione diretta dei Municipi: esse erano arrivate a 400mila euro, con i Sindaci di CSX. Dopo le grandi promesse di Bucci di aumentare i fondi ai Municipi, al contrario, nell’arco di un paio d’anni, non solo queste risorse ulteriori non sono arrivate ma anzi sono state tolte anche quelle a disposizione.” E aggiunge: ”Oggi i Municipi solo sulla carta hanno somme per intervenire, perché di fatto la gestione patriarcale di Bucci/Piciocchi, li costringe ad andare col cappello in mano a supplicare interventi. Interventi, tra l’altro, quasi mai condivisi col territorio nelle sedi opportune ma eseguiti in base a logiche ed equilibri lontani dagli interesse delle comunità municipali”.

Per quanto riguarda le dichiarazioni al presidente del Municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi, risponde il capogruppo dem Lorenzo Passadore: “Aldilà delle difficoltà geografiche di Uremassi, ormai rimasto l’unico a non sapere che Silvia Salis risieda a Genova, si resta più sbalorditi circa la sua convinzione che i lavori sull’Acquedotto si stiano svolgendo regolarmente: sul tratto di Via Burlando dopo i lavori conclusi con mesi di ritardo, resta un sentiero non pienamente fruibile a causa delle condizioni di una frana privata ripetutamente segnalata; per non parlare dei lavori in zona Rio Costa Fredda inaugurati nell’autunno 2023 e tutt’oggi fermi al palo. In merito allo Skymetro” continua Passadore “ fino ad oggi abbiamo visto tante giravolte, diverse bozze di progetto, la riduzione delle fermate previste, omissioni circa l’impatto dei cantieri e dei sottoservizi e moltissimi annunci e promesse. I cittadini della Val Bisagno hanno visto un finanziamento per il prolungamento della metropolitana incagliarsi nella testardaggine di una amministrazione comunale incapace di ascoltare; i Municipi sono diventati avvocati a priori delle scelte imposte dal Comune, altro che responsabilizzati”

“Ha perfettamente ragione Salis – concludono Passadore e Calisi nella nota congiunta – a sostenere una decisa riforma dei Municipi: questi devono tornare a dare risposte concrete ai problemi quotidiani dei cittadini, dalle piccole manutezioni alla cura ordinaria del territorio di cui oggi, grazie ai tagli e alle scelte accentratrici di Bucci/Piciocchi, tutti possono constatare nel degrado e nell’incuria dilagante in cui versano la città e le periferie”.