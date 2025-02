Comunali, Candia (Avs): “In Val Bisagno serve il tram: il centrodestra se ne faccia una ragione”

Genova. “Rimaniamo sconcertati per l’ennesima polemica insensata sui trasporti pubblici in Val Bisagno, messa in scena oggi da una consigliera municipale”. Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, boccia ancora una volta il progetto dello Skymetro, promosso dall’ex sindaco Marco Bucci e rilanciato dal suo vice Pietro Piciocchi.

“Lo Skymetro è un’opera costosissima, per cui è prevista una spesa di circa 400 milioni di euro. Sarà inutile per gli spostamenti e dannosa per gli abitanti dei quartieri attraversati dal tracciato. Le stazioni saranno poche e scomode per i pendolari, mentre i binari passeranno davanti al terzo piano delle case, con disagi enormi per i residenti. Non ci sembra un grande esempio di mobilità sostenibile”, afferma Selena Candia.

“La candidata sindaco del centrosinistra, Silvia Salis, ha fatto bene a mettere in chiaro l’importanza del tram come mezzo di trasporto privilegiato per raggiungere le zone più decentrate. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per dotare la Val Bisagno di questo mezzo di trasporto: capillare, veloce, economico e sostenibile dal punto di vista ambientale”, conclude la capogruppo di AVS in consiglio regionale.