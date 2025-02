Circle punta sull’intermodale grazie alla società eXyond che ha acquisito parte di Telepass Innova

Circle, pmi innovativa genovese quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, presenta alla comunità finanziaria i principali indicatori finanziari e i focus strategici di eXyond, società partecipata da Circle spa al 92% e Aitek all’8%, specializzata nella digitalizzazione del settore logistico e dei trasporti, che offre soluzioni innovative per ottimizzare l’intero ecosistema logistico.

Nata dalla trasformazione di Log@Sea, una rete di imprese fondata nel 2014 e partecipata al 51% da Circle e al 49% da Aitek, eXyond integra competenze nei settori del trasporto terrestre, aereo, ferroviario e marittimo. Lo scorso 27 dicembre 2024, eXyond, ha acquisito per 6,2 milioni di euro un ramo d’azienda di Telepass Innova, comprendente le linee di business Infomobilità e Telematica, contribuendo a rafforzare l’offerta di Circle Group nei settori dei trasporti, della telematica e dell’infomobilità, integrando servizi avanzati di monitoraggio del traffico e soluzioni telematiche per aziende nei settori logistico, trasporti e assicurativo. Nell’ambito dell’operazione di acquisizione è stato siglato anche un accordo commerciale decennale con Telepass, che consente a Circle di beneficiare dell’espansione internazionale dei servizi di telepedaggio di Telepass, ampliando la propria presenza in Europa centrale, Francia, Germania e nell’Europa dell’Est. (rif. comunicato stampa del 27 dicembre 2024).

Sempre nel mese di dicembre 2024 eXyond ha acquisito il 54,54% di Circle Garage, una pmi innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’analisi dei dati, lo sviluppo software e la creazione di applicazioni su infrastrutture cloud, rafforzando così le proprie capacità digitali e tecnologiche.

Con queste competenze integrate, eXyond si presenta come un operatore leader nella digitalizzazione della logistica, fornendo soluzioni avanzate per ottimizzare l’intera catena di approvvigionamento intermodale.

Un’acquisizione strategica per innovare la mobilità e ottimizzare l’intera catena di approvvigionamento intermodale.

Tra i principali benefici, Circle Group rafforza il proprio posizionamento nel settore della mobilità intelligente. eXyond, rappresenta infatti una mossa strategica che apre nuove opportunità di crescita e sinergie con le soluzioni già offerte dal Gruppo.

L’operazione si inserisce nel piano di espansione, Connect 4 Agile Growth, che mira a potenziare l’innovazione nel monitoraggio del traffico e nella gestione avanzata delle reti stradali e autostradali italiane. Grazie a questa integrazione, nasce la nuova line of business Infomobility, dedicata all’ottimizzazione dei flussi di mobilità e al miglioramento dell’efficienza infrastrutturale.

Parallelamente, Circle rafforza la propria leadership nel settore della telematica, con la nuova Lob Truck (Telematics), che fornirà soluzioni avanzate per il monitoraggio dei veicoli, sia direttamente sia attraverso interoperabilità con i sistemi di tolling Telepass. L’utilizzo di piattaforme proprietarie permetterà un significativo miglioramento in termini di efficienza operativa e scalabilità, offrendo soluzioni sempre più integrate e performanti.

I principali indicatori finanziari del Ramo d’Azienda acquisito (Infomobilty & Telematics) e di Circle Garage al 31 dicembre 2024:

6,5 milioni di euro di ricavi (rispetto a euro 6,4 milioni da Due Diligence);

6,8 milioni di euro di valore della produzione (rispetto a euro 6,7 milioni da Due Diligence);

1,3 milioni di euro di ebitda, (rispetto a euro 1,24 milioni da Due Diligence) con un ebitda margin di circa il 19% calcolato sul valore della produzione;

Prodotti proprietari pari a circa 3 milioni di euro;

Il Ramo d’Azienda è stato acquisito debt free e cash free.

Di seguito si riportano gli indicatori finanziari di Circle Garage al 31 dicembre 2024:

0,7 milioni di euro di valore della produzione di Circle Garage;

0,1 milioni di euro di ebitda per Circle Garage, con un ebitda margin di circa il 10%;

Prodotti proprietari pari 0,005 milioni di euro.

Complessivamente, il ramo d’azienda e Circle Garage generano un backlog aggiuntivo pari a 8,4 milioni di euro, a partire dal 2025.

I dati economici del ramo d’azienda telematics & infomobility e di Circle Garage non saranno consolidati nel bilancio 2024 del Gruppo Circle, poiché le acquisizioni sono avvenute a fine 2024 (rif. comunicato stampa del 27 dicembre 2024); verrà consolidato lo stato patrimoniale al 31.12.2024.

Il primo beneficio derivante dall’integrazione riguarda il settore degli autotrasporti (truck), un mercato strategico in cui Circle rafforza la propria presenza grazie alle sinergie con le soluzioni di digitalizzazione esistenti, come e-Cmr ed efti.

Inoltre, accelera l’espansione internazionale del Gruppo, considerando che oltre il 60% delle On-Board Units è già in uso al di fuori dell’Italia, offrendo una base solida per una crescita sostenibile nei mercati europei.

Evoluzione prevedibile di eXyond e Circle Garage per il periodo 2025-2028

Luca Abatello, ceo di Circle Group, ha commentato: “Nei prossimi anni, prevediamo un’evoluzione significativa grazie a una strategia orientata all’ottimizzazione dei margini e all’incremento dell’efficienza operativa dei nostri clienti, della catena logistica intermodale e anche nostra. Un elemento chiave di questa crescita sarà l’aumento dei prodotti proprietari, che, grazie a investimenti anticipati negli anni, garantiranno un margine più elevato. Contestualmente, il contributo del team e delle competenze di Circle Garage permetterà un’ulteriore ottimizzazione dei costi operativi, migliorando l’efficienza delle attività del personale all’interno del Gruppo. L’evoluzione dei prodotti sarà supportata da una forte sinergia con le normative emergenti, consentendo al Gruppo di anticipare come sempre i futuri standard del settore. Un altro elemento strategico sarà la crescente interconnessione tra le tre Business Unit esistenti e la nuova Line of Business focalizzata sulla Infomobilità, che consentirà a Circle di ampliare il proprio impatto sia nella gestione della catena logistica multimodale sia nell’ambito della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Infine, il piano di sviluppo include una gestione ancora più integrata delle sinergie con Partner e Alliance, grazie alla progressiva adozione del modello federativo. A partire dal 2025, le due acquisizioni recentemente concluse permetteranno di internalizzare e gestire direttamente alcune di queste componenti strategiche, rafforzando ulteriormente la capacità del Gruppo di innovare ed espandersi con maggiore autonomia e controllo. Il tutto perfettamente in linea con il piano “Connect 4 Agile Growth” ed anzi ne anticipa alcuni obiettivi”.

Nell’ambito dell’operazione eXyond, è stato concordato con due partner del Gruppo che il compenso per l’attività professionale svolta a favore di Circle ed eXyond sarà corrisposto in azioni Circle.

L’accordo è stato finalizzato attraverso il trasferimento di azioni proprie Circle in data 17 febbraio 2025, e nel dettaglio, hanno ricevuto rispettivamente 1.320 azioni Circle, corrispondenti a un valore di Euro 11.154 e 1.650 azioni Circle, corrispondenti a un valore di Euro 13.943. Il valore unitario di ciascuna azione è stato determinato in Euro 8,45, sulla base della media dei valori registrati nel trimestre precedente al 27 dicembre 2024.

A seguito dell’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (cda previsto il 27 marzo 2025), verrà aggiunto un punto all’ODG del 27.3 oppure convocato un nuovo Consiglio di Amministrazione nel mese di aprile 2025 che avrà come ordine del giorno l’approvazione dell’aggiornamento del piano industriale e strategico “Connect 4 Agile Growth” con orizzonte 2025-2028. Il nuovo piano includerà anche lo sviluppo 2025-2028 di eXyond per effetto del consolidamento del ramo d’azienda acquisito da Telepass Innova S.p.A.. Circle darà opportuna e tempestiva informativa in merito al mercato.